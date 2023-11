De acordo com o cálculo do Probabilidades no Futebol, site do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com o empate, a chance de rebaixamento do Cruzeiro subiu de 13,9% (antes do jogo) para 14,4%. No momento, a Raposa é o primeiro time fora do Z4, na 16ª colocação, com 41 pontos - mesma pontuação do Vasco, porém atrás por ter uma vitória a menos.