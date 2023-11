O lateral William lamentou a falta de atenção do Cruzeiro no empate com o Vasco em 2 a 2 nesta quarta-feira (22), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). A Raposa chegou a virar a partida diante da equipe carioca, mas acabou levando o segundo gol, marcado por Gabriel Pec, após cobrança de escanteio.