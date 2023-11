- Eu conto com todo mundo. O fato de não ir para um jogo é característico. Ele entrou no lugar do Arthur (Gomes) para manter a velocidade, é um jogador que tem gols importantes no histórico. Não conseguiu fazer, mas vai fazer e perder outros. O Adriano Gabiru, no tempo do Inter, estava sendo execrado. O treinador acreditou, ele foi para o Mundial e virou ídolo. Fez o gol do título - acrescentou Autuori.