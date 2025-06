O atacante Gabigol, que está de férias graças à pausa na temporada regular devido o Mundial de Clubes da Fifa, puxou o tradicional grito da torcida rubro-negra "Vamos, Flamengo!", em uma festa no Rio de Janeiro e causou grande alvoroço na web. Ao lado do seu amigo flamenguista e também atração da festa, Dennis DJ, Gabriel encheu o coração rubro-negro de nostalgia. Confira;

Relembre a despedida de Gabigol do Flamengo

No dia 8 de dezembro de 2024, Gabigol pisou no gramado para seu último ato pelo Flamengo, clube em que ganhou status de ídolo depois de conquistar duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil, quatro Cariocas, entre outros títulos. Antes mesmo de a bola rolar, ele foi ovacionado, teve o nome gritado pela torcida que pedia ""Fica, Gabigol", viu bandeirões exibirem momentos marcantes da sua passagem pelo Rio de Janeiro e teve as taças que conquistou pelo clube expostas no campo.

Gabigol ao lado das taças em jogo de despedida do Flamengo (Foto: Andre Mourao/AGIF)

Momento do atacante no Cruzeiro

Agora com a camisa do Cruzeiro, Gabigol não vive mais todo o esplendor da despedida do Flamengo. Ele, inclusive, chegou como uma das principais contratações do ano, mas ainda não engrenou sob o comando de Leonardo Jardim, que o utiliza como titular quase exclusivamente em jogos que têm um time mais alternativo.

Na sombra de Kaio Jorge, nome do momento no ataque cruzeirense, Gabigol vai tentar aproveitar as oportunidades para voltar ao seu auge, que rendeu tantas homenagens no Flamengo. Quem sabe, a virada de chave pode ser no Barradão.