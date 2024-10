Cruzeiro tropeça no Lanús em casa e continua sem ganhar com Diniz

O time do Cruzeiro posa para a foto oficial antes de enfrentar o Lanús (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Copiar Link

Escrito por Maria Gabriela Meireles • Publicada em 23/10/2024 - 21:23 • Belo Horizonte

O Cruzeiro segue sem ganhar sob o comando de Fernando Diniz. Nesta quarta-feira (23), a Raposa empatou por 1 a 1 no Mineirão, com o Lanús, na partida de ida pelas semifinais da Copa Sul-Americana. O jogo começou com 15 minutos de atraso e ainda teve uma paralisação de mais sete minutos durante o segundo tempo por causa da fumaça dos sinalizadores acesos pela torcida do time mineiro.

Com casa cheia, mais de 57 mil torcedores presenciaram o gol de Kaio Jorge que abriu o caminho para um jogo de volta mais tranquilo em Buenos Aires. Porém, em mais um lance de bola parada, o Cruzeiro cedeu o empate com Carrera.

O time mineiro assistiu ao adversário gostar do jogo e levar a decisão da vaga para Lanús, na Grande Buenos Aires. A equipe deixou o gramado do Mineirão sob vaias, e agora Fernando Diniz vai ter que buscar uma vitória na próxima quarta-feira (30), às 19h (de Brasília), para avançar à Final Única da Sul-Americana, marcada para 23 de novembro, em Assunção, no Paraguai.

Como foi o jogo

Com 15 minutos de atraso devido a baixa visibilidade causada pelos sinalizadores e bombas, a festa na arquibancanda de mais de 57 mil torcedores não correspondeu com o futebol apresentado em campo pelo Cruzeiro. A partida começou morna, com as equipes se estudando e sem nenhuma chanche clara de gol.

Aos 14, o primeiro lance de perigo surgiu com Walace, que arriscou de fora da área e mandou a bola por cima do gol de Lousada. O time mineiro seguiu grande parte do jogo com mais posse de bola, mas com lentidão para explorar os corredores com Marlon e William, com pouca infiltração e pecando no jogo coletivo.

▶️ Torcedores do Cruzeiro detonam paralisações por sinalizadores: ‘Burrice’

Kaio Jorge e Mateus Vital comemoram o gol do Cruzeiro sobre o Lanús (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

▶️ Cruzeiro x Lanús: torcedor morre antes do início da partida no Mineirão

Walter Bou, aos 27, abriu o placar para o Lanús, mas o VAR assinalou impedimento e confirmou o gol irregular.

Sete minutos após o gol anulado dos argentinos, o Cruzeiro começou a crescer na partida. Aos 39, Matheus Henrique recebeu a bola na intermediária, fez um belo corte na marcação e finalizou rasteiro, com a bola raspando na trave.

Ao fim do primeiro tempo, os jogadores deixaram o gramado sob vaias da torcida.

Segunda etapa

Para o segundo tempo, Diniz mudou o sistema do jogo ao tirar Villalba e voltar com Mateus Vital, recuando Walace para a zaga e buscando intensidade no meio. A alteração do técnico celeste surtiu efeito logo aos quatro minutos da etapa final.

De falta, Matheus Pereira colocou a bola na área, Mateus Vital apareceu para finalizar colocado e, no rebote de Losada, Kaio Jorge mandou para o fundo das redes, abrindo o placar e incendiando o Mineirão.

Matheus Henrique, volante do Cruzeiro, em Cruzeiro x Lanús, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Em meio à fumaça dos sinalizadores que foi a grande protagonista do confronto, a partida ficou parada por mais três minutos e o Cruzeiro, que seguia embalado pelo gol, perdeu o ímpeto do jogo e voltou a ceder espaços sem conseguir manter a posse de bola e falhando na criação de jogadas ofensivas.

O gol de empate do Lanús veio aos 27, após cobrança de Marcelino Moreno. O meia, destaque do time argentino no jogo, mandou com precisão para a área, encontrando Carrera para cabecear e deixar tudo igual no Gigante da Pampulha.

O Cruzeiro seguiu sem grandes chances até o apito final, apenas com algumas boas tramas de Kaiki, Vitinho e Mateus Vital.

O camisa 10 celeste, aos 46, de falta, mandou um foguete contra a meta argentina, mas Losada fez a defesa.

O time mineiro deixou o Mineirão, mais um vez, sob vaias e com a missão de buscar uma vitória em La Fortaleza para seguir com o sonho da Grande Conquista.

✅ CRUZEIRO 1 x 1 LANÚS

COPA SUL-AMERICANA - SEMIFINAL

📆 Data e horário: quarta-feira, 23 de outubro de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mineirão (Belo Horizonte)

🟨 Arbitragem: Andrés Matonte (Uruguai), Martin Soppi (Uruguai) e Carlos Barreiro (Uruguai)

⚽ Gols: 4'/2ºT Kaio Jorge (Cruzeiro); e Carrera, 27'/2ºT (Lanús).

🟨 Cartões amarelos: Carrera, Peña e Lautaro Acosta (Lanús); Ramiro (no banco de reservas do Cruzeiro).

🖥️ VAR: Nicolás Gallo (Colômbia).

⚽ ESCALAÇÕES

Cruzeiro (Técnico: Fernando Diniz)

Cássio; William, João Marcelo, Villalba (Mateus Vital) e Marlon; Walace, Matheus Henrique (Peralta), Matheus Pereira e Álvaro Barreal (Kaiki); Gabriel Verón (Vitinho) e Kaio Jorge.

Lanús (Técnico: Ricardo Zielinski)

Losada; Juan Cáceres, Carlos Izquierdoz, Gonzalo Pérez e Soler; Peña, Boggio, Marcelino Moreno e Carrera (Lautaro Acosta); Cabrera (Aquino) e Walter Bou (Jonatan Torres).

Renda: R$ 4.011.213,00

Público: 57.158