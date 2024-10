Conmebol deve indiciar Cruzeiro por atraso e paralisação em jogo com Lanús

Cruzeiro x Lanús, no Mineirão, em Belo Horizonte. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Escrito por Maria Gabriela Meireles e Jorge Luiz Rodrigues • Publicada em 23/10/2024 - 19:52 • Belo Horizonte e Rio de Janeiro • Atualizada em 23/10/2024 - 21:05

Nesta quarta-feira (23), a torcida do Cruzeiro preparou uma festa para receber o time no Mineirão, no jogo da ida das semifinais da Copa Sul-Americana, contra o Lanús, mas que vai impactar negativamente nos cofres do clube. O uso de sinalizadores, foguetes e bombas pelos torcedores foi responsável pelo atraso de 15 minutos no início da partida. A fumaça provocou baixa visibilidade. Com base no relatório do delegado e do oficial de segurança da partida, a Conmebol deve abrir nesta quinta-feira (24) Expediente Disciplinar e indiciar o clube mineiro - responsável pela organização do jogo.

Sete minutos de paralisação no 2º tempo

Não bastasse o atraso inicial, aos 11 minutos do segundo tempo, logo depois do primeiro gol do Cruzeiro, marcado por Kaio Jorge, o árbitro uruguaio Andrés Matonte paralisou a partida durante sete minutos, pelo excesso de fumaça provocado por mais sinalizadores acesos pelos torcedores do Cruzeiro. Depois disso, após consultar os dois goleiros, Matonte reiniciou a partida, mesmo sem as condições ideais de visibilidade.

Nas redes sociais, há três dias, o clube tinha reforçado o pedido para que a torcida não fizesse o uso de artefatos que pudessem provocar punições ao time mineiro, uma vez que a Conmebol proíbe o uso de sinalizadores.

O clube soma, até aqui, cerca de R$ 1,3 milhão em multas na Conmebol por infringir as regras estabelecidas pela entidade no regulamento da Copa Sul-Americana.

Trâmite da denúncia

Por causa do atraso de 15 minutos e a paralisação de mais sete minutos, um relatório será feito pelo delegado da partida, Willian Alejandro Centurión, do Paraguai. O Oficial de Segurança Lino Proaño, do Equador, fará o mesmo, em relação à área que comanda durante o jogo.

Os relatórios vão para a Unidade Disciplinar da Conmebol, que deverá abrir, nesta quinta-feira (24), um Expediente Disciplinar, com prazo de cinco dias para o Cruzeiro apresentar sua defesa.

O comportamento da torcida pode acarretar sanções previstas no Artigo 12, Parágrafo 2, do Código Disciplinar da Conmebol, que determina:

Artigo 12 do Código Disciplinar da Conmebol - Parágrafo 2

As sanções disciplinares previstas no Artigo 6 deste Código podem ser impostas às associações e clubes, nos casos de comportamento incorreto ou inapropriado de seus adeptos, entre os quais se indicam:

C. Acender sinalizadores, fogos de artifício ou qualquer tipo de objeto pirotécnico.

Artigo 6 - Medidas Disciplinares

Advertência e multa à devolução de prêmios.



Agora, o Cruzeiro terá de arcar com novas multas e punições disciplinares, caso a defesa do clube não consiga provar inocência ou minimizar as possíveis consequências.