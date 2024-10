Cruzeiro x Lanús: torcedor morre antes do início da partida no Mineirão

Torcedores do Lanús no Mineirão para partida contra o Cruzeiro (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 19:57 • Belo Horizonte (MG)

Antes do inicío do confronto entre Cruzeiro e Lanús, pela Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (23), morreu Marcelo Radigoz, torcedor do Lanús, de 55 anos. O argentino sofreu um infarto.

O mal súbito aconteceu nos arredores do Ginásio Mineirinho, onde a torcida visitante estava concentrada antes da partida. O torcedor chegou a ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento no bairro Santa Terezinha, a 4,8km do Mineirão, mas não resistiu. A informação foi confirmada pela Polícia Militar de Minas Gerais.

Marcelo era conhecido como "Polaco" e já havia sido dirigente do Lanús. Atualmente, era da subcomissão de torcidas do time argentino. Por conta da fatalidade, foi respeitado um minuto de silêncio antes do início do confronto.

