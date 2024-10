Cruzeiro treina na Argentina e mantém mistério entre relacionados

Fernando Diniz comanda treino na Argentina nas vésperas de Cruzeiro x Lanús pela semifinal da Copa Sul-Americana (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 07:30 • Belo Horizonte

O Cruzeiro já está na Argentina realizando sessões de treinamentos para a decisão contra o Lanús, nesta quarta-feira (30), às 19h (de Brasília) pela semifinal da Copa Sul-Americana, no estádio La Fortaleza. Sem divulgar a lista de relacionados, o clube mantém mistério a respeito da escalação adotada pelo técnico Fernando Diniz.

Nesta segunda-feira (28), o elenco realizou a primeira atividade desde o desembarque da delegação em solo argentino. O Cruzeiro realizou treinamentos em Florencia Varela, na Grande Buenos Aires, no centro de treinamento do Defensa y Justicia.

Nesta terça-feira (29), o clube ainda realiza o último treino comandado por Diniz antes da grande decisão.

Quem ainda é dúvida para a partida é o atacante Lautaro Díaz. O jogador está em Buenos Aires, vem treinando com o grupo, mas nos últimos jogos foi preservado para aperfeiçoamento muscular, com trabalhos de equilíbrio e força.

Lautaro Díaz, atacante do Cruzeiro, vem realizando atividades com o elenco na Argentina, nas vésperas da partida contra o Lanús, pela semifinal da Sul-Americana (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O goleiro Cássio retornou ao time após ser poupado contra o Athletico-PR, na derrota do Cruzeiro por 3 a 0, em Curitiba. O camisa 1 desembarcou na capital paraense e se uniu ao grupo que viajou para Argentina. Cássio vinha sentindo um incômodo na coxa direita após ser diagnosticado com um edema no local.

O atacante Rafa Silva, expulso no último jogo aos três segundos, também está à disposição de Fernando Diniz. O atleta foi multado pelo ato indisciplinar e acompanha o time.

O que o Cruzeiro precisa para classificar?

Como o time mineiro e o Lanús empataram na partida de ida, no Mineirão, uma vitória simples classifica o Cruzeiro para a grande final da Sul-Americana.

Um novo empate entre as equipes leva a decisão para os pênaltis.

A final do torneio será disputada no estádio General Pablo Rojas, casa do Cerro Porteño (PAR), em Assunção, no Paraguai, no dia 23 de novembro.