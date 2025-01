Matheus Pereira destaca entrosamento com reforços do Cruzeiro

A comemoração dos jogadores do Cruzeiro no gol de Matheus Pereira, logo no início do empate por 1 a 1 com o São Paulo, nesta quarta-feira, em Orlando, pela FC Series, a antiga Florida Cup, chamou a atenção dos torcedores. O atacante Gabigol imitou Matheus Pereira, simulando frio nos braços, antes do abraço de ambos com Dudu, Matheus Henrique e outros jogadores.

- Importante o entrosamento, não só com ele (Gabigol), mas com todos que chegaram. Estão se sentindo em casa, assim como foi quando cheguei no ano passado, me senti muito bem. Isso vai ajudar o entrosamento, não só em campo, mas na resenha, nos jantares, conversas… Estou feliz que estão se sentindo em casa e, quanto mais for, vão colocar em campo o potencial de cada um – afirmou Matheus Pereira.

O meia destacou a importância da chegada de nove jogadores para 2025:

- Estou feliz com a chegada de peso desses reforços, sem desvalorizar quem estava aqui no ano passado. Temos de colocar o pé no chão e saber que cada um tem potencial.

Para Matheus Pereira, a equipe que disputou o primeiro tempo contra o São Paulo não pode ser considerada titular absoluta:

- Não somos só onze, cada um tem que fazer o máximo e deixar nas mãos do Diniz. O treinador tem sua escolha para cada jogo. O Cruzeiro não é só onze, todo mundo está envolvido e tem qualidade - afirmou.

- Estou feliz com o time, com as contratações que chegaram. Temos muita coisa para melhorar, para crescer. Trabalhamos na pressão, deu certo em alguns momentos. Poderia ter sido um resultado melhor, acho que (o Luciano) estava impedido. Na pré-temporada, temos de tirar as coisas positivas para a gente.

Dudu reestreou com a camisa do Cruzeiro, no empate com o São Paulo, em Orlando (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O meia cruzeirense destaca que a equipe está assimilando as ideias de jogo de Fernando Diniz:

- Temos de entender a cada dia mais as ideias do Diniz. Quem estava aqui no ano passado, já sabe, mas para quem está chegando pode ser algo novo.

Matheus Pereira, ao falar de interesse de outros clube, deixou futuro no ar

Matheus Pereira confirmou que houve clubes interessados em sua contratação nessa janela de transferência, mas que está focado no Cruzeiro:

- Já ouvi muita coisa, falas sobre muita coisa. Houve clubes interessados, de fato é verdade, mas

sou abençoado por estar aqui hoje. Cabe a mim me dedicar e aproveitar o momento. Não sei o que vai ser daqui a algumas semanas, não sabemos até quando, então tenho de me dedicar ao máximo e buscar o melhor para o Cruzeiro.