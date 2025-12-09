Depois de dominar a seleção da Bola de Prata, o Cruzeiro também tomou conta da seleção do Brasileirão em cerimônia realizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Novamente, foram eleitos o zagueiro Fabrício Bruno, o volante Lucas Romero, o meia Matheus Pereira e o atacante Kaio Jorge.

continua após a publicidade

A escolha dos vencedores do "Prêmio Brasileirão" foi feita em uma votação que envolveu treinadores e capitães dos clubes da Série A, além de jornalistas brasileiros.

A seleção do Campeonato Brasileiro ficou com: Rossi (Flamengo); Paulo Henrique (Vasco), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Léo Pereira (Flamengo), Reinaldo (Mirassol); Romero (Cruzeiro), Jorginho (Flamengo), Matheus Pereira (Cruzeiro), Arrascaeta (Flamengo); Kaio Jorge (Cruzeiro), Vitor Roque (Palmeiras).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Como foi o Brasileirão dos jogadores do Cruzeiro que foram premiados?

Artilheiro da competição, Kaio Jorge terminou o Campeonato Brasileiro com 21 gols em 33 partidas disputadas. Além disso, ele também deu oito assistências para seus companheiros. O camisa 19 deu 81 chutes, sendo 46 deles na direção do gol, com um xG (gols esperados) de 17.72, ou seja, foi mais certeiro do que se esperava.

Enquanto isso, Matheus Pereira disputou 34 partidas, com sete gols marcados e sete assistências. No torneio todo, ele deu 54 chutes, sendo 29 na direção do gol, com xG 5.19, também abaixo do que conseguiu marcar. O camisa 10 teve 80% de precisão em seus passes, acertando 1024, além de ter driblado os adversários em 32 oportunidades.

continua após a publicidade

El Perro, Lucas Romero, participou de 33 jogos no Brasileirão, com um gol e três assistências. Apesar de ser um volante forte, o argentino não levou nenhum cartão vermelho, apesar dos 12 amarelos. Ao todo, somou 37 interceptações, afastou o perigo 44 vezes e venceu 57% de seus 126 duelos pelo chão.

Na zaga, Fabrício Bruno também entrou em campo 33 vezes e marcou três gols. Ele interceptou 24 jogadas e afastou o perigo em impressionantes 218 oportunidades. Com qualidade com a bola nos pés, o zagueiro recuperou a bola 143 vezes e teve 87% de precisão em seus passes.

Time do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Pedrinho faz balanço da temporada do Cruzeiro e projeta 2026

Em entrevista durante sua participação no Prêmio Brasileirão, Pedro Lourenço destacou que quando chegou ao comando do clube, queria uma evolução contínua, e viu isso em 2025.

– Sempre pensamos nas coisas boas, mas sempre com os pés no chão, com responsabilidade e não iludindo nosso torcedor, vivendo a realidade. Futebol é difícil, não é fácil. Nós atingimos nosso objetivo (no Brasileiro), que era ficar entre os cinco. Hoje, nós estamos vivendo lua de mel com o nosso torcedor – disse o dono da SAF do Cruzeiro.

– É o que falei ano passado, quando comprei o Cruzeiro: a cada ano, a gente dá um passo. Não querer ser o Flamengo, o Palmeiras. Nós estamos no caminho certo. Estamos indo. Tivemos um ano maravilhoso. Espero que ano que vem, a gente dê mais um passo à frente – projetou Pedrinho.