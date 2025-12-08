O presidente do Cruzeiro, Pedrinho, abriu o jogo sobre o futuro do treinador Leonardo Jardim. Nesta segunda-feira (8), o dono da SAF celeste participou do Prêmio Brasileirão 2025, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e durante entrevista no "tapete vermelho", foi questionado sobre o comandante.

Com seu estilo tradicional, o empresário cravou que a vontade da Raposa é que ele permaneça e que o técnico só não fica na Toca da Raposa II se não quiser.

– O Leonardo Jardim só vai embora se ele quiser. Já propus fazer um contrato de cinco anos. Eu falo com ele todos os dias. Jardim é um cara espetacular. A gente deve muito a ele o trabalho que vem fazendo no Cruzeiro – disse Pedrinho.

– É um técnico excepcional. Temos amizade muito grande. Ele tem a vontade dele, de não ser técnico mais. Mas estamos conversando. Espero que ele fique com a gente. Ano que vem tem Libertadores. Fique, Jardim! – brincou o dono da SAF do Cruzeiro.

Pedro Lourenço fala sobre Gabigol e Kaio Jorge

Além do futuro de Leonardo Jardim, Pedro Lourenço comentou também sobre o futuro de Gabigol e Kaio Jorge. Nos dois casos, ele destacou que os dois tem mais tempo de contrato e, apesar de receber propostas, não tem intenção de vender nenhum dos dois.

Técnico Leonardo Jardim e Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Todos têm contrato, o Kaio até 2029, o Gabriel até 2028. Propostas chegam todos os dias, mas nós não temos intenção de vender nenhum. Temos intenção de manter o grupo, e na medida do possível ter alguma contratação pontual, mas a intenção é não desfazer do grupo, manter o grupo todo", declarou Pedrinho – comentou o empresário.

– O Gabriel foi uma contratação fora da curva. Ele é um menino bacana, trabalha muito. Estamos felizes com ele. Não tem jogado como imaginava. Mas isso é com o técnico. Tem contrato até 2028. Estou tranquilo sobre isso. As vezes chega o momento dele, volta a jogar, aí não depende do Pedro, mas sim do Jardim. Ele é um cara de grupo, espetacular, nunca criou problema, mas o que ele quer é jogar – explicou sobre a situação de Gabigol.