O Cruzeiro fecha nesta terça-feira (9) a preparação para o jogo contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil. Antes da partida, dois dos líderes do grupo celeste, Fabrício Bruno e Lucas Romero projetaram a partida contra o alvinegro e destacaram a importância da concentração no duelo.

continua após a publicidade

– Uma semifinal da Copa do Brasil é decidida nos detalhes, então temos que ter total cuidado – disse o zagueiro em entrevista à Betfair, patrocinadora máster do clube mineiro.

– Já trabalhei com o professor Dorival e sei muito bem como ele trabalha: de forma séria e muito objetiva nos clubes por onde passou. Acho que será um jogo muito estudado. Uma semifinal da Copa do Brasil é decidida nos detalhes, então temos que ter total cuidado com os atletas adversários para fazermos um grande jogo – disse o camisa 15 do Cruzeiro.

continua após a publicidade

Lucas Romero, jogador do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Romero destaca competitividade do Cruzeiro

El Perro, Lucas Romero, liderança do grupo, destacou que a equipe tem melhorado ano após ano e que hoje enxerga um time mais competitivo.

– Sempre tentamos melhorar ano a ano, temporada a temporada. E hoje vimos um Cruzeiro mais competitivo, que foi regular durante todo o ano. Talvez, no início, a gente não tenha conseguido o rendimento que queria, mas, quando encontramos o caminho, não nos desviamos dele, e isso é positivo. Com certeza, hoje vejo um Cruzeiro mais competitivo, mais regular e com melhores rendimentos – ressalta o volante celeste.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Cruzeiro x Corinthians

O Cruzeiro enfrenta o Corinthians na noite desta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. Depois de descansar os jogadores titulares no fim de semana, contra o Santos, a Raposa terá força total dentro de casa contra o Timão.