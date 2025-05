Cruzeiro tem escalação diferente para jogo contra o Atlético-MG

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam, neste domingo (18), pela terceira vez na temporada. O torcedor cruzeirense que for ao Mineirão, para assistir ao jogo pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30, verá uma equipe bem diferente da que foi derrotada por 2 a 0, pela primeira fase do Campeonato Mineiro, em 9 de fevereiro, também no Mineirão – os rivais se encontraram também na pré-temporada em Orlando (EUA), quando o clássico terminou sem gol, em 18 de janeiro, pela FC Series.

A principal modificação no Cruzeiro é o comando técnico. O português Leonardo Jardim foi apresentado à torcida celeste antes do clássico em 9 de fevereiro e estreou três dias depois na partida contra o Democrata-GV, em Sete Lagoas. Quem comandou o time diante do Atlético-MG foi o auxiliar-técnico Wesley Carvalho, que substituía o demitido Fernando Diniz.

Mesmo nesses três meses de comando de Leonardo Jardim no Cruzeiro, o torcedor viu o time ser bastante alterado. A definição de uma equipe titular veio no empate por 1 a 1 com o São Paulo, pela terceira rodada do Brasileirão, quando o lateral William e os atacantes Gabigol e Dudu perderam lugar no time, e o meia Matheus Henrique teve de ser substituído por causa de lesão no joelho direito.

Volante Lucas Silva é uma das novidades no Cruzeiro, em relação ao clássico passado (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Para o clássico deste domingo (18), Leonardo Jardim não tem nenhum problema de suspensão ou de ordem médica recente. Assim, o Cruzeiro deve jogar com: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

Na partida pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro jogou com: Cássio, William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Kaiki; Lucas Romero (Christian), Matheus Henrique (Eduardo) e Matheus Pereira (Bolasie); Marquinhos, Gabigol e Dudu (Lautaro Diaz). O jogo ficou marcado pela expulsão de Gabigol logo aos 29 minutos do primeiro tempo e pelo questionamento de decisões do árbitro Felipe Fernandes de Lima e pelo VAR Rodolpho Toski Marques.

Mudanças de Jardim na escalação deixaram o Cruzeiro mais forte defensivamente

Além das trocas de Gabigol, Dudu e William por Kaio Jorge, Wanderson e Fagner, a atual escalação mostra a entrada de Villalba no lugar de Jonathan Jesus; Lucas Silva como o substituto do contundido Matheus Henrique, o que deu mais poder de marcação à equipe; e a troca do atacante Marquinhos pelo volante Christian, o que também aumentou a força defensiva do time.

Em quarto lugar na classificação do Brasileirão, com 16 pontos, o Cruzeiro busca a quarta vitória seguida na competição no clássico deste domingo (18), contra o Atlético-MG, pela nona rodada. A Raposa também tenta manter o aproveitamento de 100% como mandante no Campeonato Brasileiro – são quatro vitórias em quatro jogos.