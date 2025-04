Cruzeiro: técnico não vê influência de entrevista do dono da SAF

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, assumiu a responsabilidade pelos maus resultados da equipe sob seu comando. A derrota para o Mushuc Runa por 2 a 1, nesta quarta-feira (9), no Mineirão, pela Copa Sul-Americana, foi a quarta do treinador em oito partidas – ele tem apenas uma vitória nos outros jogos.

Leonardo Jardim também refutou qualquer influência da recente entrevista do dono da SAF, Pedro Lourenço, no desempenho da equipe. O dirigente afirmou, na segunda-feira (7), que errou muito nas contratações que fez.

- O dono do clube pode dizer o que ele pretende porque ele é o dono. Vocês conhecem o Pedro. Ele é uma pessoa muito franca e genuína. Ele disse simplesmente o que veio na alma. Mas nós somos profissionais, dentro de campo temos que mostrar outra postura – afirmou o treinador português.

- Ninguém vai se refugiar nas palavras do presidente. Sinceramente, não é dessa forma que os profissionais devem demonstrar o seu trabalho e valor. É dentro de campo que temos que mostrar o contrário, que o elenco é muito bom e que nós temos grandes jogadores. Por isso, não vale a pena se esconder atrás do presidente. Nós profissionais que temos que mostrar um Cruzeiro diferente dentro de campo – completou.

Leonardo Jardim lembra que não participou da formação do elenco do Cruzeiro

Se assumiu a responsabilidade pelos maus resultados do Cruzeiro, Leonardo Jardim também lembrou que não teve participação na formação do grupo de jogadores:

- A responsabilidade minha é total, nem digo parcial, em relação aos resultados. Mas é neutra em relação à formação do elenco. Sou eu quem coloca os jogadores e quanto à rotatividade, não sei porque falam nisso. Estamos sempre nos apresentando em campo com a maioria dos nossos talentos e dos grandes investimentos que foram feitos – afirmou.

Atacante Gabigol do Cruzeiro, na derrota por 2 a 1 para o Mushuc Runa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Domingo (13), o Cruzeiro enfrenta o São Paulo, no Morumbis, às 17h30, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, tentando interromper a sequência de três derrotas, duas delas pela Sul-Americana.