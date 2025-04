Cruzeiro: Matheus Pereira pede mais garra da equipe

O meia Matheus Pereira voltou a ser titular do Cruzeiro, na derrota por 2 a 1 para o Mushuc Runa, no Mineirão, nesta quarta-feira (9), pela Copa Sul-Americana, depois de ficar afastado dos jogos fora de Belo Horizonte, por causa da gravidez da esposa Thalyta. Após o resultado negativo, o jogador pediu mais comprometimento dos companheiros.

- Todo mundo tem que ter mais garra para jogar nesse clube, que é muito grande, gigante. Temos de encarar essa responsabilidade e minimizar nossos erros. Começar a sentir a camisa de verdade – afirmou Matheus Pereira, em entrevista à “ESPN”, na saída do campo.

Matheus Pereira não era titular da equipe desde o primeiro jogo pela semifinal do Campeonato Mineiro, o empate por 1 a 1 com o América, no Mineirão, em 16 de fevereiro. O meia reconheceu que também ficou devendo na partida diante do Mushuc Runa:

- A gente tem que melhorar. A gente sabe a responsabilidade que é representar essa camisa. Sou o primeiro a me incluir: a gente tem que fazer melhor. Não tem que ficar apontando culpado. Culpado é todo mundo, nós somos um grupo – disse o meia do Cruzeiro.

Para Matheus Pereira, defesa do Cruzeiro está ficando sobrecarregada

Assim como o goleiro Cássio, Matheus Pereira apontou um desequilíbrio entre o ataque e a defesa do Cruzeiro:

- Não adianta jogar bem só na frente. Tem que começar a defender bem, ajudar o Cássio lá atrás, ajudar o Fabrício, ajudar a quem está na linha defensiva, como um todo. Alguns erros a gente pode minimizar. Mas tem de corrigir eles como coletivo, não podemos apontar o dedo. Quando minimizarmos os erros, poderemos conseguir os resultados positivos que a gente tanto deseja. Temos de trabalhar em cima disso – recomentou o meia do Cruzeiro.