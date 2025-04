Cássio cobra melhora do sistema defensivo do Cruzeiro

O goleiro Cássio não poupou críticas à atuação defensiva do Cruzeiro na derrota por 2 a 1 para o Mushuc Runa, do Equador, nesta quarta-feira (9), no Mineirão, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Para ele, a equipe precisa melhorar muito para parar de tomar gols. Essa foi a 14ª partida seguida que o Cruzeiro sofre gol em 2025.

- Todos têm que assumir os erros. É só você olhar os gols: erros infantis de posicionamento, de comunicação, de um contexto geral. No primeiro gol, o cara tava sozinho no meio da área. Cansa também essa história de Cássio, Cássio, Cássio – afirmou, na saída de campo, em entrevista à “ESPN”, referindo-se ao fato de a culpa dos gols sofridos sempre cair no goleiro.

Cássio ressaltou que, se o Cruzeiro tem destaques no ataque, precisa melhorar defensivamente:

- Olha a posicionamento, a origem das jogadas quando a gente toma os gols. A gente tem que melhorar isso. A gente tem um time ofensivo, mas, para nós melhorarmos, tem de parar de tomar gol. E pode ter certeza que o cara mais incomodado de tomar gol, com certeza, sou eu – desabafou o goleiro do Cruzeiro.

Na temporada, em apenas duas das 17 partidas o Cruzeiro não sofreu gol. Cássio está aborrecido com esse desempenho:

- Em todo jogo a gente toma gol. Que goleiro que gosta de tomar gol? Mas a gente tem cometido erros fatais. Tem saído atrás no placar e depois tem de correr mais… Temos cometido muitos erros que não podem acontecer – afirmou.

Cássio reconhece que classificação do Cruzeiro na Sul-Americana ficou bem difícil

Cássio também apontou a solução para sair dessa situação:

- Trabalho, treino, ver vídeos, repetição, ver o que está errado, falar o que está errado. Somos um time e temos que melhorar nesse sentido – disse.

O goleiro reconheceu que a situação do Cruzeiro na Copa Sul-Americana ficou complicada, com duas derrotas em dois jogos:

- Perder em casa um jogo que tinha de ganhar… Agora, ficou uma situação bem difícil. Tem de ganhar as quatro partidas para buscar a classificação.

O clube está na lanterna do Grupo E com zero ponto. O Mushuc Runa lidera com seis pontos. Palestino e Unión de Santa Fé estão com três. Na próxima rodada, dia 23, o Cruzeiro enfrenta o Palestino, em Coquimbo.