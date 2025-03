Gabigol é elogiado por gol em Cruzeiro x Mirassol: ‘Finalização espetacular’

O atacante Gabigol marcou o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro no Brasileirão, neste sábado (29), contra o Mirassol. O jogador recebeu cruzamento de Willian e tocou de primeira, no canto do goleiro Muralha, em finalização que foi bastante elogiada nas redes sociais.

Gabigol marcou o segundo do Cruzeiro no jogo aos 22 minutos do primeiro tempo. Antes, aos 14', Dudu havia aberto o placar, também com assistência de Willian. No final da etapa inicial, Lucas Ramon diminuiu para a equipe paulista, que também perdeu um pênalti, defendido por Cássio.

