Cruzeiro será comandado por auxiliar nesta quinta-feira (30)

Ainda sem a definição do novo treinador para a temporada, o Cruzeiro enfrenta o Itabirito, nesta quinta-feira (30), às 19h, no Independência, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, sob o comando do auxiliar técnico fixo Wesley Carvalho, de 50 anos. A Raposa está com quatro pontos no Grupo C e perdeu a liderança nesta quarta-feira (29), com o empate do Aymorés com o Uberlândia por 1 a 1, em Ubá.

continua após a publicidade

➡️Técnico português é o alvo do Cruzeiro

Wesley Carvalho ocupa o cargo de auxiliar fixo da comissão técnica do Cruzeiro desde agosto de 2024 e comemora a oportunidade que terá na partida contra o Itabirito:

- Tá sendo uma vivência espetacular. São atletas com quem já vinha convivendo desde que cheguei. Comandar uma equipe da grandeza do Cruzeiro, o maior de minas, é espetacular. Eu vou aproveitar ao máximo – afirmou o treinador, em entrevista à TV Cruzeiro.

continua após a publicidade

Wesley Carvalho conta que está aproveitando algumas ideias de Fernando Diniz, mas que também colocou seu pensamento para os jogadores:

- Os atletas estão cientes do que temos que fazer, que é buscar a vitória em primeiro lugar, independentemente de quem vai jogar, começar ou entrar depois. Estão com espírito de coletividade para comparar com as ideias que já vinham treinando. Acrescentei mais algumas coisas, e eles aceitaram bem. Vamos fazer grande jogo – previu.

Cássio será titular do Cruzeiro nesta quinta-feira (30), contra o Itabirito (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A tendência é que ele repita a escalação que Fernando Diniz usou diante do Betim, sábado (25): Cássio, William, João Marcelo, Fabrício Bruno e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabigol, Kaio Jorge e Dudu.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

Wesley Carvalho veio do Athletico-PR e está no Cruzeiro desde agosto

Wesley Carvalho foi contratado pelo Cruzeiro em agosto do ano passado, por indicação do CEO do clube, Alexandre Mattos, que havia trabalhado com o treinador no Athletico-PR. Wesley Carvalho chegou a assumir o Furacão em 2023, após a saída do técnico Paulo Turra e do dirigente Luiz Felipe Scolari. Ele comandou o time em 33 jogos, com 11 vitórias, 13 empates, nove derrotas e aproveitamento de 46%.