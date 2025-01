Capitão do Cruzeiro agradece por ter trabalhado com Diniz

O volante e capitão do Cruzeiro, Lucas Romero, se despediu do técnico Fernando Diniz, demitido pelo clube na segunda-feira (27). O argentino deixou bonita mensagem para o treinador no Instagram nesta quarta-feira (29) e publicou foto em que aparece ao lado do técnico na sala de imprensa, durante a coletiva na véspera da final da Copa Sul-Americana, dia 22 de novembro, contra o Racing, em Assunção no Paraguai – a Raposa foi derrotada por 3 a 1.

“Obrigado por me fazer uma pessoa melhor! Foi uma honra trabalhar contigo, professor”, postou o volante Lucas Romero.

Lucas Romero publicou agradecimento ao técnico Diniz nas redes sociais (Foto: Reprodução Instagram)

O lateral-direito William também se manifestou nesta quarta-feira (29), pelo Instagram, para mandar mensagem ao técnico Diniz:

- Professor, obrigado por tudo. Nós sabemos o quanto que se dedicou em ajudar não só os jogadores, mas todos ao seu redor. Boa sorte na tua caminhada. Grande abraço - postou o jogador.

Na terça-feira (28), havia sido o meia Matheus Pereira quem utilizou as redes sociais para se despedir publicamente de Fernando Diniz. Ainda na tarde de segunda-feira (27), dia em que sua demissão foi anunciada, o treinador esteve na Toca da Raposa, na reapresentação do grupo, para se despedir de jogadores, membros da comissão técnica fixa do Cruzeiro e funcionários.

Cruzeiro demitiu Fernando Diniz por causa dos maus resultados

A passagem de Diniz pelo Cruzeiro durou apenas quatro meses. Foram 20 jogos, com apenas quatro vitórias, nove empates, sete derrotas e aproveitamento de 35%. O treinador assumiu a Raposa em setembro do ano passado, substituindo Fernando Seabra. A perda do título para o Racing, na decisão em Assunção, e as más apresentações da equipe no Brasileiro, que impediram o Cruzeiro de garantir classificação para a Libertadores deste ano, abalaram a confiança do torcedor no trabalho de Fernando Diniz.

Os maus resultados continuaram neste ano, mesmo com a chegada de nove reforços, entre eles Gabigol, Dudu, Fabrício Bruno, Marquinhos e Bolasie. Nos Estados Unidos, pela FC Series, o Cruzeiro empatou com São Paulo (1 a 1) e Atlético-MG (0 a 0). No Mineiro, com time reserva venceu o Tombense por 1 a 0 e, com os titulares, perdeu para o Athletic (1 a 0) e empatou com o Betim (1 a 1).