05/11/2024 • Belo Horizonte

O Cruzeiro comunicou que está passando por uma reformulação estratégica em seu Departamento de Captação. A mudança se dá em função de ampliar a estrutura para identificar novos talentos, bem como a expansão de uma nova equipe para países do exterior.

Carlos Anunciação, conhecido como Carlão, coordenador de captação do Cruzeiro, explicou que essa ampliação visa fortalecer o clube a longo prazo, além de consolidar um time competitivo e autossuficiente.

-Estamos passando por uma reestruturação que dará suporte essencial às nossas categorias de base. Fizemos uma análise de mercado e conseguimos profissionais para atuar em todas as regiões do Brasil — Nordeste, Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste —, justamente para suprir as nossas necessidades.

Além dos projetos no Brasil, o time mineiro também ampliou a equipe internacional de captação, que monitora atletas em países sul-americanos e em outros continentes.

-Recentemente tivemos um observador nosso acompanhando uma competição na Colômbia. Também já enviamos um profissional para cobrir um torneio na Tanzânia e temos previsto o envio de outro profissional à Nigéria no próximo ano - afirmou Carlão.

Além do reforço na equipe de captação, o Cruzeiro desenvolveu dois projetos focados na descoberta de novos talentos: o “Fluxo” e a “Copa Futuro Celeste”. Ambos são gratuitos e têm o intuito de democratizar o acesso ao clube, sem custos para os participantes.

No “Fluxo”, a equipe de captação convida jovens promissores para um período de treinos na Toca da Raposa 1, onde são avaliados por profissionais do clube.

Já a 'Copa Futuro Celeste”, realizada em comunidades de Belo Horizonte e em outras regiões do país, visa não apenas revelar novos talentos, como também estreitar os laços do clube com a sociedade, proporcionando atividades de lazer para crianças de todas as idades.