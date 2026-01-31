Goleiro do Betim, Jori projeta duelo contra o Cruzeiro: 'Vamos lutar para fazer história'

Depois do vexame contra o Botafogo em sua estreia no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro virou a chave e está totalmente focado no Campeonato Mineiro. A equipe comandada por Tite enfrenta o Betim, neste domingo (1º), às 20h (de Brasília), pela sexta rodada do estadual.

Em entrevista ao Lance!, o goleiro do Guerreiro, Jori, projetou a partida decisiva. O defensor destacou a qualidade da Raposa, mas ressaltou o espírito de seu clube.

– Será um jogo muito difícil, nós sabemos disso. O Cruzeiro tem um grande time, jogadores qualificados, também está brigando pela classificação, então com certeza o foco deles será muito grande nessa partida. Mas nós já mostramos dentro do campeonato que podemos duelar e buscar uma vitória que será muito importante pra gente, porque está chegando na reta final da primeira fase, e o nosso time quer muito essa vaga na semifinal, e vamos lutar para conseguir e fazer história – disse Jori.

O Betim vem de um empate contra o Athletic Club, partida onde o goleiro se destacou. Sem torneios nacionais no momento, a equipe pôde trabalhar a semana toda focada no duelo com o Cabuloso.

– Tem sido uma semana muito boa de preparação. Esse início de temporada é muito jogo e pouco tempo de treinamento. Mas, nessa semana, tivemos essa possibilidade de ter uma semana cheia de treinamentos, e isso com certeza é muito importante para o time. Conseguimos acertar algumas coisas, ainda temos trabalho antes do jogo, então precisamos chegar bem preparados, porque essa partida é bem decisiva para as nossas pretensões no campeonato – analisou Jori.

Campanha do Betim no Campeonato Mineiro

Atualmente, o Betim tem seis pontos (mesma pontuação do Cruzeiro) e está na terceira posição do Grupo B. O líder do grupo é o América-MG, com 9 pontos. Sendo assim, a briga do Guerreiro é mais pela melhor segunda campanha.

Em cinco partidas, o time de Jori empatou seus dois primeiros jogos em 1 a 1, contra Atlético-MG e Uberlândia. Depois, bateu o North por 2 a 1 e perdeu para a URT por 2 a 0. Na última rodada, empatou com o Athletic em 1 a 1.