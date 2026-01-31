Betim x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Mineiro
Cruzeiro e Betim se enfrentam neste domingo
Após a goleada sofrida para o Botafogo, o Cruzeiro enfrentará o Betim neste domingo (1º), em jogo decisivo pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. O jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view) e do Sportynet. Clique para assistir no Premiere.
Ficha do jogo
O Cruzeiro chega para o duelo precisando de uma vitória para amenizar a crise na Toca da Raposa e também para seguir vivo no Campeonato Mineiro. A equipe comandada por Tite tem seis pontos e está na segunda posição do Grupo C. Hoje, a Raposa não se classificaria para a semifinal.
Para se classificar em primeiro do grupo, o Cruzeiro precisa somar três pontos a mais que o North, que terá pela frente Democrata, Uberlândia e América-MG.
Caso não consiga a liderança, a Raposa poderá ainda se classificar como melhor segunda campanha. Atualmente, o posto seria do Pouso Alegre, que tem a mesma pontuação que Atlético-MG e Democrata, mas mais vitórias que o primeiro e mais gols marcados que o segundo.
Do outro lado, o Betim tem seis pontos (mesma pontuação do Cruzeiro) e está na terceira posição do Grupo B. O líder do grupo é o América-MG, com 9 pontos. Sendo assim, a briga do Guerreiro é mais pela melhor segunda campanha.
Em cinco partidas, o time empatou seus dois primeiros jogos em 1 a 1, contra Atlético-MG e Uberlândia. Depois, bateu o North por 2 a 1 e perdeu para a URT por 2 a 0. Na última rodada, empatou com o Athletic em 1 a 1.
Confira as informações do jogo entre Betim x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
BETIM X CRUZEIRO
CAMPEONATO MINEIRO- 6ª RODADA
📆 Data e horário: Domingo, 1º de fevereiro, às 20h (de Brasília);
📍 Local: Arena Vera Cruz
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado) e Sportynet (YouTube)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Murilo Misson Júnior
🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva e Wagner Lira
📺 VAR: Michel Guimarães
⚽ESCALAÇÕES
BETIM (Técnico: Emerson Ávila)
Jori; Riquelmy, Jean, Naldo, Pedro Henrique; Vitinho, Miticov, Jhemerson; Salles, Victor Hugo, João Magno
CRUZEIRO (Técnico: Tite)
Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki (Kauã Prates); Lucas Romero, Lucas Silva (Gerson), Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge, Wanderson
