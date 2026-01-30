Mudança no Campeonato Mineiro. Na organização da competição. A Imply, empresa com atuação em finais de Libertadores, vai ampliar a presença no futebol mineiro: ela vai assumir a operação de bilheteria e controle de acesso em cinco dos seis jogos da sexta rodada do torneio. Os jogos serão neste fim de semana. A empresa ficará responsável pelos processos nos estádios de América-MG, Athletic, Betim, Itabirito e Pouso Alegre.

O América já utiliza, desde 2024, o sistema de reconhecimento facial fornecido pela empresa para o controle de acesso ao estádio. Segundo a Imply, a tecnologia permite a identificação biométrica em menos de um segundo, com impacto direto na fluidez de entrada do público do Campeonato Mineiro.

- Temos o objetivo de promover inovação e qualidade para os torcedores de Minas Gerais. Essa tecnologia garante mais segurança, fluidez e agilidade no acesso da torcida em dias de jogos, pois os equipamentos identificam a biometria facial em menos de um segundo - afirma Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply.

A operação utiliza a plataforma ElevenTickets, solução proprietária da empresa desenvolvida em modelo white label. Esta ferramenta integra softwares e hardwares em um sistema único para vendas e relacionamento com o torcedor. A tecnologia também contempla o uso de reconhecimento facial no controle de acesso aos estádios.

Além do Coelho, os outros times citados acima vão utilizar a ElevenTickets como plataforma de venda de ingressos. O sistema permite a comercialização em múltiplos canais, com personalização visual e controle direto da operação pelos próprios clubes.

A sexta rodada do Campeonato Mineiro começa neste sábado (31), com Pouso Alegre x Atlético-MG, Democrata GV x North, Athletic x Uberlândia e América x URT. No domingo (1), jogam Itabirito x Tombense e Betim x Cruzeiro.