Clube português anuncia contratação de Ryan Guilherme, negociado pelo Cruzeiro

Depois de pouco mais de uma semana de negociações, o Rio Ave anunciou na manhã deste domingo (1º) a contratação do volante Ryan Guilherme. O volante ex-Cruzeiro assinou contrato com a equipe até 2030.

A equipe portuguesa desembolsou cerca de 2,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 15 milhões na cotação atual) pelo atleta.

– A Rio Ave Futebol Clube – Futebol SAD informa que chegou a acordo com o Cruzeiro para a transferência do meia Ryan Guilherme. O meia brasileiro assina um contrato até 2030 com o nosso clube e fica já à disposição de Sotiris Silaidopoulos para os próximos desafios – publicou o Rio Ave em nota.

– Natural do Rio de Janeiro (Brasil), Ryan Guilherme desenvolveu sua categoria de base no Boavista-RJ e no Fortaleza, tendo posteriormente representado vários clubes por empréstimo, entre os quais o Operário Ferroviário, o Volta Redonda e o União de Leiria, em Portugal, adquirindo experiência em diferentes contextos competitivos – destacou o clube.

Ryan Guilherme, do Cruzeiro (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Edu Gaspar participou de negociação

Atualmente, o ex-Arsenal é diretor global do grupo liderado por Evangelos Marinakis, que também conta com Nottingham Forest-ING e Olympiacos-GRE.

Segundo apuração do Lance!, Edu Gaspar buscou informações sobre o jogador e fez a proposta inicial. Em dezembro de 2025, o Rio Ave já havia feito uma investida por Ryan Guilherme, mas não nos moldes atuais de compra dos direitos.

Inicialmente, o meio-campista de 23 anos preferiu permanecer no Cruzeiro, mas pesou na decisão de voltar para Portugal a possibilidade de ter mais minutos em campo.