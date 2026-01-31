O Lance! apresenta os melhores palpites para Betim x Cruzeiro, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. O confronto acontece neste domingo, 01 de fevereiro, às 20h00 (horário de Brasília), na Arena URBSAN, em Betim, com transmissão ao vivo no SporTV, Premiere e SportyNet. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Betim x Cruzeiro (01/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Cruzeiro não teve o início de temporada que esperava. Em seis partidas disputadas em 2026, a equipe soma quatro derrotas e apenas duas vitórias. Parte desse desempenho pode ser atribuída à pré-temporada curta, à mudança de treinador e à falta de ritmo coletivo neste momento inicial do ano.

Além disso, o Cruzeiro vem de um retrospecto defensivo preocupante, tendo sofrido gols em nove das últimas dez partidas disputadas, considerando o recorte do fim da temporada passada até os dias atuais. Em contrapartida, o poder ofensivo da Raposa segue presente, com média de 1,3 gol marcado por partida no mesmo período. Diante desse cenário, o palpite surge como uma opção bastante válida para este confronto, alinhando fragilidade defensiva e capacidade ofensiva da equipe.

Em quatro das últimas sete partidas do Cruzeiro tivemos ambas as equipes marcando Em cinco das últimas seis partidas do Betim também verificou-se gols para os dois lados O Betim sofreu gols em todas as últimas seis partidas. Já a Raposa, em nove dos últimos dez jogos

Outros palpites para Betim x Cruzeiro

Somado ao palpite de ambas as equipes marcam, outra opção que ganha bastante força é o mercado de mais de 2,5 gols. Diante da necessidade de dar uma resposta ao torcedor, somente a vitória interessa ao Cruzeiro. Com isso, a tendência é de uma postura claramente ofensiva da Raposa ao longo da partida, buscando o resultado desde os primeiros minutos. Não por acaso, seis dos últimos sete jogos do Cruzeiro terminaram com mais de 2,5 gols, cenário que tem tudo para se repetir neste confronto.

No mercado de cartões, as partidas mais recentes de Betim Futebol Clube e Cruzeiro apresentam uma média moderada de advertências. O Betim registra média de 2,3 cartões por jogo, enquanto o Cruzeiro aparece com 1,7 cartão por partida. Alinhado a esse perfil, vale destacar que cinco dos últimos seis jogos da Raposa terminaram abaixo da linha proposta de cartões, o que reforça o palpite nesse mercado.

Por fim, no recorte individual, Kaio Jorge surge como a principal esperança de gols do Cruzeiro para a temporada. Em 2025, o atacante foi o artilheiro da equipe, com 25 gols e nove assistências em 46 partidas disputadas. Já neste início de 2026, soma dois gols em quatro jogos, mantendo sua média elevada. Diante desses números, o palpite acompanha para mais uma atuação decisiva de KJ neste próximo confronto.

Análise e Forma dos Times

Betim - Momento e escalação

O Betim Futebol Clube disputa apenas a segunda temporada de sua história na elite do futebol mineiro. Atualmente, a equipe ocupa a terceira colocação de seu grupo, somando uma vitória, três empates e uma derrota. Na última rodada, ficou no empate por 1 a 1 diante do Athletic Club.

Com o objetivo principal de permanecer na elite e ainda sonhando com uma vaga na próxima fase do Campeonato Mineiro, o Betim entra em campo sabendo que, em caso de vitória e uma eventual derrota do América-MG, pode até assumir a liderança do Grupo B.

Provável escalação do Betim: Jori; Riquelmy, Jean, João Vitor e Pedro Henrique; Diego Miticov, Vitinho, Erick Salles, Jhemerson e Vitor Mafra; João Magno. Técnico: Emerson Ávila.

Cruzeiro - Momento e escalação

O Cruzeiro chega para este confronto pressionado pelos resultados recentes, mesmo em início de temporada. Em 2026, a equipe já disputou seis partidas, com quatro derrotas e apenas duas vitórias.

O time vem de dois reveses preocupantes: diante do Atlético-MG, pelo Campeonato Mineiro, e contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, quando sofreu a maior goleada em 13 anos. Os resultados aumentaram significativamente a pressão sobre o técnico Tite.

A expectativa agora é encerrar a má fase com uma vitória na próxima partida e, assim, afastar de vez a sequência negativa que marcou este início de temporada.

Provável escalação do Cruzeiro: Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (Lucas Villalba) e Kaiki Bruno; Lucas Silva, Lucas Romero e Matheus Pereira; Wanderson, Christian (Gerson) e Kaio Jorge. Técnico: Tite.

Confronto direto e estatísticas de Betim x Cruzeiro

O histórico recente entre Betim e Cruzeiro é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Betim x Cruzeiro

25/01/2025 - Cruzeiro 1 x 1 Betim (Campeonato Mineiro)

Estatísticas e curiosidades de Betim x Cruzeiro

Está será a segunda partida oficial entre as equipes O Cruzeiro sofreu gols em nove das últimas dez partidas disputadas Em seis dos últimos sete jogos da raposa tivemos mais de 2,5 gols Nesse início de temporada, Betim e Cruzeiro registram média de 2,3 e 1,7 cartões recebidos por partida, respectivamente Kaio Jorge já marcou dois gols em quatro partidas nesse início de 2026

Comparação de Odds para Betim x Cruzeiro

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:

Resumo dos palpites do Lance! para Betim x Cruzeiro

