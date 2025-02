Cruzeiro recebe proposta pelo meia Matheus Pereira

O Cruzeiro recebeu proposta oficial pelo meia Matheus Pereira. Os valores, oferecidos pelo Zenit, da Rússia, ainda são mantidos em sigilo. A resposta ao clube russo terá de ser dada nas próximas horas, já que a janela de transferências para a Rússia termina na quinta-feira (20). A informação foi divulgada inicialmente pelo portal “Central da Toca” e confirmada pelo Lance!

Matheus Pereira chegou ao Cruzeiro em julho de 2023, emprestado pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. Em junho do ano passado, o meia foi comprado por cerca de 5 milhões de euros (na cotação da época, R$ 30 milhões). O contrato do jogador com a Raposa vai até junho de 2026. Ele já disputou 81 jogos com a camisa celeste, com 12 gols e 17 assistências.

Nesta temporada, Matheus Pereira recebeu vaias de parte da torcida em alguns jogos no Mineirão.

Após a derrota para o Atlético-MG por 2 a 0, no domingo (9), o jogador revelou que pediu para sair do clube no final do ano passado, porque queria voltar a morar na Europa, após o nascimento do filho.

- Eu sempre deixei muito claro. No final do ano, conversei com o Pedrinho (Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro), Alexandre Mattos (CEO da SAF) e meu empresário (Eduardo Maluf) e falei que tinha o desejo de sair. A gente vai ter um filho agora e queria muito criar um filho na Europa. Infelizmente, não aconteceu – revelou.

Meia do Cruzeiro negou que esteja insatisfeito no clube

Matheus Pereira, no entanto, negou que esteja insatisfeito no Cruzeiro ou com problemas de relacionamento com os jogadores contratados nesta janela de transferência:

- Eu nunca cuspi no prato que estou, nunca disse que não amava estar aqui, nunca tinha falado que detesto estar aqui ou que estava com ciúmes ou inveja de quem estava chegando, que talvez poderia ter um salário maior que o meu. Isso nunca foi algo do meu tipo. Sempre fui muito grato a Deus por tudo o que tenho – disse o meia, que garantiu que o assunto já era passado e que seguiria firme no Cruzeiro.