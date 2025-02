Cruzeiro: lateral William responde indireta de ex-esposa

O lateral direito do Cruzeiro, William, postou mensagem enigmática nas redes sociais, após o empate por 1 a 1 com o América, domingo (16), pela semifinal do Campeonato Mineiro. Apesar de não deixar claro, foi uma resposta à ex-esposa Amanda Fantiny, que também havia publicado texto nas redes sociais, insinuando que o jogador estaria insatisfeito no clube.

- Que Deus perdoe essas pessoas ruins. Livrai-me de todo mal, amém – postou William.

Pouco antes, Amanda Fantiny havia publicado uma longa mensagem, falando sobre a insatisfação de funcionário numa empresa:

- Suponhamos que você tem uma empresa onde seu funcionário está insatisfeito e quer trabalhar em outro lugar, seja por qualidade de vida, seja por gostar mais da outra empresa, seja por se identificar mais com o futuro chefe… E você não facilita a saída desse funcionário para ele ser feliz. O que vai acontecer? Ele vai render menos propositalmente, ele vai faltar ao serviço, vai prejudicar todo setor… Ele pode até dizer que não e afirmar que ama o atual trabalho, mas não. E, no final, todo mundo está prejudicando… No futebol também é assim – publicou a ex-esposa do jogador.

Rendimento de William caiu desde a temporada passada

William está no Cruzeiro desde 2023 e já disputou 110 jogos, com sete gols marcados. No ano passado, o lateral viveu grande fase e foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para os jogos da Seleção Brasileira contra Equador e Paraguai, em setembro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

No restante de 2024, o desempenho de William caiu e, nesta temporada, o lateral ainda não recuperou o bom futebol. Ele mesmo deixou transparecer isso quando comemorou a assistência para o gol de Bolasie, no empate com o América, pela primeira fase do Campeonato Mineiro, dia 5, no Independência.

- Muito feliz de poder ajudar a equipe com assistência mais uma vez, já fazia um tempinho. Estou muito feliz com minha atuação. Tenho muito a melhorar ainda, mas estou trabalhando para isso – reconheceu William.