Cruzeiro: Gabigol vê semana de treinos como oportunidade de melhora

O atacante Gabigol aposta na semana completa de treinos na Toca da Raposa para uma melhora no rendimento do Cruzeiro neste início de temporada. O técnico Leonardo Jardim terá cinco dias para preparar a equipe para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro, contra o América, sábado (22), às 16h30, no Independência.

- Vamos ter uma semana cheia e isso vai ser muito importante para melhorarmos posicionalmente, taticamente e até mesmo fisicamente – afirmou Gabigol, após o clássico de domingo (16), no Mineirão.

Autor do gol do Cruzeiro, Gabigol chegou aos cinco com a camisa celeste – três deles de pênalti e um num rebote do goleiro do Itabirito.

Gabigol lembrou que o Cruzeiro vem de duas trocas de treinadores neste início de temporada. O técnico Fernando Diniz deixou o clube em 27 de janeiro. O interino Wesley Carvalho dirigiu a equipe em quatro partidas. E o português Leonardo Jardim estreou na derrota por 2 a 1 para o Democrata-GV, partida anterior ao confronto com o América, pela semifinal.

- Querendo ou não, em dois meses, tivemos dois treinadores. Você vê algumas coisas, falta de posicionamento, coisas que precisamos melhorar durante a semana – apontou o atacante.

Os jogadores do Cruzeiro se reapresentaram na Toca da Raposa na manhã desta segunda-feira (17). Nesta terça-feira (18), haverá folga para todos, dentro da programação para recuperação física. Na quarta e quinta-feiras, os treinos serão pela manhã, e na sexta-feira, à tarde.

Em caso de empate no segundo jogo, Cruzeiro decide vaga na final nos pênaltis

Em caso de empate, por qualquer placar, na segunda partida contra o América, sábado (22), na Arena Independência, o classificado para a final do Campeonato Mineiro será conhecido na disputa de pênaltis. Para este ano, houve mudança no regulamento do Estadual e não há mais vantagem para a equipe de melhor campanha na primeira fase, no caso o América.