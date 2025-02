Defesa do Cruzeiro tem fraco desempenho no Mineiro

O desempenho defensivo do Cruzeiro no Campeonato Mineiro tem sido o destaque negativo da equipe nesta temporada. Em nove partidas, a Raposa somente não levou gol em uma: são 10 gols sofridos, média superior a um por jogo. E a formação do setor defensivo não tem influído nesse resultado ruim: qualquer que seja a escalação, o desempenho fraco se repete.

Somente na estreia no Estadual, quando usou um time reserva, o Cruzeiro saiu de campo sem levar gol. Foi na vitória por 1 a 0 sobre o Tombense, no Mineirão, ainda sob o comando do técnico Fernando Diniz. Cássio foi o goleiro, a zaga foi formada por Jonathan Jesus e Villalba, e os laterais foram Fagner e Kaiki.

No jogo seguinte, a derrota por 1 a 0 para o Athletic, em Brasília, a zaga teve João Marcelo e Fabrício Bruno, e as laterais, William e Marlon. No empate por 1 a 1 com o Betim, no Mineirão, o zagueiro Jonathan Jesus passou a ser titular, ao lado de Fabrício Bruno, dupla que se mantém até agora.

Na primeira partida do técnico interino Wesley Carvalho, a goleada por 4 a 1 sobre o Itabirito, no Independência, houve mudança na lateral esquerda, com a entrada de Kaiki. No jogo seguinte, a vitória por 3 a 1 sobre o Uberlândia, no Mineirão, alguns titulares foram poupados: Léo Aragão entrou no gol, Fagner na lateral direita e João Marcelo começou jogando, mas logo se machucou e foi substituído por Jonathan Jesus.

Em dois jogos sob o comando de Leonardo Jardim, Cruzeiro sofreu três gols (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A formação titular voltou no empate por 1 a 1 com o América, no Independência, e se repetiu na derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, no Mineirão. Na estreia do técnico Leonardo Jardim, a derrota por 2 a 1 para o Democrata-GV, em Sete Lagoas, o time reserva teve Léo Aragão, Fagner, Jonathan Jesus, Villalba e Marlon na defesa. Na primeira partida da semifinal, o empate por 1 a 1 com o América, domingo (16), no Mineirão, os titulares voltaram, mas o Cruzeiro, mais uma vez, sofreu gol.

Leonardo Jardim admite que sistema defensivo precisa melhorar

Após a partida, o técnico Leonardo Jardim reconheceu a necessidade de melhora no sistema defensivo da equipe:

- A parte defensiva, com certeza, tem que melhorar. Com certeza queremos corrigir e ser mais eficazes, mas, quando se fala em parte defensiva, a equipe precisa defender em um bloco – afirmou o treinador.

A partida de volta pela semifinal do Mineiro, contra o América, será sábado (22), às 16h30, no Independência. Em caso de empate, por qualquer quantidade de gol, a vaga na final será conhecida na disputa de pênaltis.