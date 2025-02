Técnico interino do Cruzeiro curte o bom momento no clube

Depois de duas vitórias em duas partidas no comando interino do Cruzeiro, o auxiliar técnico do clube, Wesley Carvalho, demonstra serenidade quanto a seu futuro e sabe que terá de entregar o cargo para o novo treinador dentro de alguns dias. O clube deve anunciar em breve a chegada do português Leonardo Jardim, que pode acertar ainda nesta segunda-feira (3) a rescisão com o Al Ain, dos Emirados Árabes.

- Estou vivendo cada dia como se fosse o último. Quando o treinador chegar, vamos passar o bastão e ajudá-lo. Quem tem de ganhar é o Cruzeiro – afirma Wesley Carvalho, que dirigiu o time nas vitórias sobre o Itabirito (4 a 1) e Uberlândia (3 a 1), nas duas últimas rodadas pelo Campeonato Mineiro.

A interinidade no comando do Cruzeiro não preocupa Wesley Carvalho:

- Já tive três experiências nessa situação, no Vitória, no Palmeiras e no Athletico-PR. Para mim, é muito tranquilo vivenciar isso. Não tenho vaidade ou ego. Claro que quero ser treinador de futebol e assumir uma equipe algum dia, mas não tenho dor de cabeça em esperar meu momento. Quero entregar o melhor para o Cruzeiro – garante o treinador.

O técnico interino do Cruzeiro sabe que terá uma prova de fogo nesta semana: os clássicos contra América, quarta-feira (5), às 22h, no Independência, e diante do Atlético-MG, domingo (9), no Mineirão.

- Naturalmente, com o trabalho sendo posto em cheque em dois clássicos, quem não gostaria... Só tenho que agradecer o Cruzeiro. É como falo com os jogadores: vou aproveitar meus 15 minutos de jogo, fazer o melhor, para gerar depois 30 minutos e desses 30 gerar 45 minutos – diz Wesley Carvalho, que se referiu aos próximos jogos como “campeonatos à parte”.

Lateral Fagner foi titular contra o Uberlândia, no lugar do poupado William (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Sequência de clássicos fez Wesley Carvalho poupar titulares

E a proximidade dos clássicos fez com que o treinador poupasse vários titulares na partida contra o Uberlândia, no domingo (2).

- Fizemos a gestão de elenco agora, para não correr um risco muito grande. São 28 dias de pré-temporada, sem ter como trabalhar a parte física. Se não fizéssemos, correríamos o risco de lesionar jogador. Tanto o América quanto o Atlético-MG vão descansar um dia a mais e terão vantagem em termos de recuperação - apontou.

O América, adversário de quarta-feira (5), jogou pela quinta rodada no sábado, enquanto o Cruzeiro atuou no domingo. Pela sexta rodada, o Atlético-MG vai jogar na terça-feira (4), um dia antes de a equipe de Wesley Carvalho enfrentar o Coelho.