Figuras da torcida: Vó Miracy, nascida antes da fundação, não perde jogo do Cruzeiro

A boa campanha do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro deste ano tem deixado a torcida celeste empolgada. Mas uma torcedora, em especial, tem vibrado muito com as vitórias da equipe do técnico Leonardo Jardim no Mineirão: Vó Miracy, como é carinhosamente conhecida pelos frequentadores dos jogos da Raposa em Belo Horizonte.

- A torcida do Cruzeiro merece isso. É a mais animada, organizada e carrega o Cruzeiro – afirma a torcedora, de 105 anos, ou seja, mais velha que o próprio clube, que completou 104 anos em 2 de janeiro.

Vó Miracy nasceu em Abre Campo (MG), Zona da Mata Mineira, em 20 de agosto de 1919, e se mudou com a família para Belo Horizonte em 1963. Logo se encantou com o Cruzeiro, principalmente com a formação da equipe que conquistou a Taça Brasil de 1966, derrotando o Santos de Pelé, na final, com uma goleada por 6 a 2, no Mineirão. Era o time de Tostão, Dirceu Lopes, Piazza, Raul e Natal.

- Fui num jogo do Cruzeiro, gostei e virei cruzeirense. Depois que conheci aquele time, não tinha outro jeito, porque era um time ótimo – conta a torcedora símbolo.

Aos 105 anos, Vó Miracy tem muita disposição para acompanhar os jogos do Cruzeiro no Mineirão (Foto: Arquivo pessoal)

Neste ano, Vó Miracy perdeu apenas um jogo do Cruzeiro no Mineirão. Ela sempre vai acompanhada da filha caçula Mirene (são nove filhos) e do neto Mayrink.

- Ela fica apaixonada quando não pode ir a um jogo do Cruzeiro. Esse ano, ela faltou porque estava gripada – conta a filha Mirene.

O lugar preferido da torcedora símbolo do Cruzeiro é bem próximo ao gramado, junto ao vidro, mas, por questão de segurança, agora ela tem ficado no setor roxo inferior.

- Ali perto da torcida organizada estava tendo muita confusão, porque os jogos estão ficando muito cheios – afirma Vó Miracy.

Torcedora símbolo do Cruzeiro também é ativa nas redes sociais

Vó Miracy também acompanha o Cruzeiro pelas redes sociais. Seu perfil no Instagram (@vomiracysemprecruzeiro) tem quase 3,5 mil seguidores e ela procura responder a todas as mensagens que recebe de outros cruzeirenses.

A paixão de Vó Miracy é reconhecida pelo clube. A torcedora já esteve na Toca da Raposa 2 para conhecer o local de treinamento da equipe e ter um contato mais próximo com os jogadores.

Em 2019, Vó Miracy foi personagem do curta-metragem “Estrela Centenária – A história da Vó Miracy”, produzido pelo Coletivo 1921 em parceria com o Cruzeiro. O filme mostra o amor da torcedora pelo clube:

Festa de família só é marcada após consulta à tabela de jogos do Cruzeiro

Toda a família sabe da paixão de Vó Miracy pelo Cruzeiro e os eventos familiares somente são marcados após consulta à tabela de jogos da equipe no Mineirão. Caso contrário, todos sabem, Vó Miracy não estará presente.

Vó Miracy, torcedora símbolo do Cruzeiro, com o lateral-esquerdo Kaiki (Foto: Arquivo pessoal)

A ilustre torcedora está empolgada com a boa fase do Cruzeiro na temporada, sob o comando do técnico Leonardo Jardim, e com a administração de Pedro Lourenço na SAF:

- Acho que o Cruzeiro precisava disso. Acertou com o Pedrinho e com o treinador. Está ótimo. Quando dá certo, não pode mexer – afirma Vó Miracy.

Ao ser perguntada sobre a vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, no domingo, 1º de junho, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vó Miracy confirmou que conhece bem a história vitoriosa do Cruzeiro:

- Já estou acostumada!