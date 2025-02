Dudu: ‘Me sinto muito em casa aqui no Cruzeiro”

O atacante Dudu era pura felicidade após a vitória do Cruzeiro por 3 a 1 sobre o Uberlândia, neste domingo (2), no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. Ele fechou o placar e interrompeu um longo jejum sem fazer gol: a última vez que Dudu havia marcado foi em 8 de julho de 2023, no empate por 1 a 1 do Palmeiras com o Flamengo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

- Fazia muito tempo que eu não fazia um gol e pude fazer com o Mineirão lotado. Tenho de agradecer o apoio da torcida e dos companheiros – afirmou Dudu, que lembrou que seu último gol no Mineirão também havia sido de cabeça, na mesma trave, contra o Atlético-MG.

Dudu também voltou a marcar com a camisa do Cruzeiro depois de quase 14 anos – o último havia sido na goleada por 5 a 1 sobre o América, de Teófilo Otoni, em 1.o. de maio de 2011, em Sete Lagoas, pelo Mineiro. Na sua primeira passagem pela Toca da Raposa, o atacante fez apenas seis gols.

- Estou feliz por estar voltando a fazer gol com a camisa do Cruzeiro. E feliz pela vitória. Agora é continuar trabalhando, manter os pés no chão para continuar fazendo uma grande competição – disse Dudu.

Dudu marcou, de cabeça, contra o Uberlândia, o primeiro gol pelo Cruzeiro em 2025 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Dudu destaca que o Cruzeiro é mais importante que qualquer individualidade

O atacante também agradeceu a oportunidade de voltar a jogar no Cruzeiro:

- Sou muito feliz e muito grato por ter começado no Cruzeiro e ter a oportunidade de praticamente recomeçar minha carreira aqui, depois de grave lesão no joelho. Me sinto muito em casa aqui – afirmou o atacante.

Dudu, no entanto, destacou também que as vitórias são de todo o grupo do Cruzeiro:

- Vou repetir o que disse quinta-feira: acho que quem ganha com isso é o grupo, é o Cruzeiro. Então, temos sempre que botar o escudo, a camisa na frente de qualquer ego, de qualquer coisinha para termos um Cruzeiro forte este ano. Esse é o objetivo.