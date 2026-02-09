Leitura labial expõe discussão de Tite com filho no Cruzeiro

O Cruzeiro venceu o América-MG por 2 a 0, no último domingo (8), dentro do Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. Durante o confronto, o treinador Tite teve uma discussão com o filho Matheus Bachi, membro da comissão técnica do time Celeste.

Nas redes sociais, o especialista em leitura labial Velloso compartilhou um vídeo expondo o que foi dito entre pai e filho durante o conflito. O caso aconteceu por conta de uma reclamação com a arbitragem da partira.

De um lado, Matheus Bachi questionava o árbitro por conta de uma falta não marcada. Contudo, Tite pedia calma ao filho. O desentendimento entre os dois foi breve e sem muito alarde no banco de reservas. Veja o abaixo:

— Matheus já chega — iniciou Tite.

— É falta para nós — disse Matheus em direção à arbitragem.

— Não — pediu Tite, colocando a mão no filho para acalmá-lo.

— Calma, o que estou fazendo? Estou cobrando. Por*** — finalizou Matheus, com um semblante de revolta e fugindo do contato do pai.

Treinador explica ocorrido

Após o apito final, Tite explicou o conflito com o filho em coletiva de imprensa. Ele apaziguou os nervos e contou com detalhes os bastidores da interação com a arbitragem.

– Excessiva reclamação dele com a arbitragem. Não pode e eu não vou deixar. Deixa que eu falo com a arbitragem. Ela estava fora da área, não tinha como visualizar, eu falei para ele. No calor de não darem a falta, eu falei que era comigo e não era para ninguém reclamar – explicou Tite.

Cruzeiro vence pelo Mineirão

Apesar do começo ruim no Brasileirão, onde ainda não conseguiu somar pontos em duas rodadas de torneio, o Cruzeiro venceu mais uma pelo Campeonato Mineiro no último domingo (8). Desta vez, o triunfo aconteceu diante do América-MG, dentro do Mineirão.

A equipe celeste somou mais três pontos no estadual após vencer o adversário por 2 a 0. O atacante Kaio Jorge foi o responsável por marcar os gols da equipe do técnico Tite. Com o resultado, o Cruzeiro se manteve na liderança do Grupo C do Mineirão, com 12 pontos somados em sete rodadas.