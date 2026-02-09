Cruzeiro: Kaio Jorge leva vantagem em estatística entre os convocados por Ancelotti
O atacante marcou quatro gols em 2026
Atacante do Cruzeiro, Kaio Jorge ampliou sua vantagem para os centroavantes que já foram convocados por Carlo Ancelotti para a Seleção no quesito eficiência. Em 2026, o camisa 19 da Raposa já marcou quatro gols em seis partidas disputadas.
Com isso, o atleta tem média de 0,67 gol marcados por partida, média maior que a de jogadores como João Pedro, Matheus Cunha e Vitor Roque.
Entre os jogadores que já foram convocados por Carlo Ancelotti para a Seleção, Igor Jesus (Nottingham Forest) e João Pedro (Chelsea) são os centroavantes que chegam mais perto de Kaio Jorge, com média de 0,5 gol por partida.
Dentre os que já foram chamados pelo treinador, Richarlison é o que tem os piores números em 2026. Até o momento, ele disputou quatro partidas e ainda não balançou as redes.
Confira as estatísticas do centroavantes convocados por Ancelotti em 2026
Kaio Jorge (Cruzeiro)
- 6 jogos
- 4 gols
- Média: 0,67 gol por partida
João Pedro (Chelsea)
- 10 jogos
- 5 gols
- Média: 0,5 gol por partida
Matheus Cunha (Manchester United)
- 7 jogos
- 3 gols
- Média: 0,43 gol por partida
Igor Jesus ( Nottingham Forest)
- 8 jogos
- 4 gols
- Média: 0,5 gol por partida
Richarlison (Tottenham)
- 4 jogos
- 0 gols
- Média: 0 gol por partida
Vitor Roque (Palmeiras)
- 7 jogos
- 1 gol
- Média: 0,14 gol por partida
Confira os gols de Kaio Jorge contra o América-MG
