Cruzeiro: Kaio Jorge leva vantagem em estatística entre os convocados por Ancelotti

Atacante do Cruzeiro, Kaio Jorge ampliou sua vantagem para os centroavantes que já foram convocados por Carlo Ancelotti para a Seleção no quesito eficiência. Em 2026, o camisa 19 da Raposa já marcou quatro gols em seis partidas disputadas.

Com isso, o atleta tem média de 0,67 gol marcados por partida, média maior que a de jogadores como João Pedro, Matheus Cunha e Vitor Roque.

Entre os jogadores que já foram convocados por Carlo Ancelotti para a Seleção, Igor Jesus (Nottingham Forest) e João Pedro (Chelsea) são os centroavantes que chegam mais perto de Kaio Jorge, com média de 0,5 gol por partida.

Dentre os que já foram chamados pelo treinador, Richarlison é o que tem os piores números em 2026. Até o momento, ele disputou quatro partidas e ainda não balançou as redes.

Confira as estatísticas do centroavantes convocados por Ancelotti em 2026

Kaio Jorge (Cruzeiro)

6 jogos 4 gols Média: 0,67 gol por partida

Kaio Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

João Pedro (Chelsea)

10 jogos 5 gols Média: 0,5 gol por partida

Matheus Cunha (Manchester United)

7 jogos 3 gols Média: 0,43 gol por partida

Igor Jesus ( Nottingham Forest)

8 jogos 4 gols Média: 0,5 gol por partida

Richarlison (Tottenham)

4 jogos 0 gols Média: 0 gol por partida

Vitor Roque (Palmeiras)

7 jogos 1 gol Média: 0,14 gol por partida

Confira os gols de Kaio Jorge contra o América-MG

