João Marcelo ressalta confiança de jogadores do Cruzeiro em Tite: 'Sabíamos que íamos vencer bem'

Depois de um resultado duro contra o Coritiba no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro voltou a vencer no último domingo (8), por 2 a 0, contra o América-MG. A vitória deu uma situação mais tranquila para a equipe no Campeonato Mineiro e também representa um respiro para Tite.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Após a partida, o zagueiro João Marcelo ressaltou a confiança dos jogadores no técnico. Além disso, ele comentou sobre a pressão que o grupo sofreu na última semana.

– Vitória muito importante, mas sabíamos da qualidade do grupo. Todos os jogadores confiam no trabalho do Tite. Sabíamos que íamos vencer bem um dia. Hoje convertemos em gol. Agora, se Deus quiser, é só alegria – disse o defensor.

continua após a publicidade

– Pressão, quem joga no Brasil está acostumado. Sabíamos da nossa responsabilidade, tínhamos que dar uma reposta. O Tite, o presidente, a comissão, passaram tranquilidade para nós conseguirmos a vitória, graças a Deus conseguimos – comentou João Marcelo.

Cruzeiro x América-MG

Depois de uma derrota dura para o Coritiba na última quinta-feira, o Cruzeiro voltou a vencer neste domingo (8), ao bater o América-MG por 2 a 0 no Mineirão (confira os melhores momentos abaixo). Com o resultado, a Raposa assumiu a liderança do grupo C do Campeonato Mineiro e depende apenas de si para se classificar para a semifinal.

continua após a publicidade

O Cabuloso chegou a 12 pontos e atualmente tem a melhor campanha do Estadual. Para garantir seu lugar na próxima fase, a equipe comandada por Tite precisa apenas de uma vitória contra a URT, mas pode passar até mesmo perdendo, caso o Coelho vença o North.

Cruzeiro x América-MG, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Mineiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.