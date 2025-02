Cruzeiro não libera o lateral-direito William para o Internacional

O Cruzeiro não vai negociar o lateral-direito William no momento. A definição do clube partiu depois do posicionamento do técnico Leonardo Jardim, que afirmou contar com o jogador para o restante da temporada. Após a partida contra o América, sábado (22), no Independência, o treinador da Raposa afirmou que vai aproveitar as cinco semanas sem jogos para recuperar o futebol de jogadores que não vêm rendendo bem, caso de William.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

O Internacional chegou a manifestar, mais uma vez, interesse na contratação do lateral, que atuou no clube das categorias de base até 2017. O atacante Wanderson seria envolvido na negociação. Outro problema para uma negociação com o clube gaúcho é que o Cruzeiro cobra na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) uma dívida de cerca de R$ 7 milhões pela contratação do atacante Wesley, no ano passado.

Na segunda-feira (24), William foi alvo de protesto da torcida do Cruzeiro. Um manequim com a camisa do lateral foi pendurado num viaduto de Belo Horizonte, ao lado de outros bonecos com o nome de Matheus Pereira e Marlon.

continua após a publicidade

William tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2026. Ele chegou ao clube em 2023, após passagem pelo Wolfsburg, da Alemanha e, como estava havia quase dois anos sem atuar, por contusão, assinou contrato de produtividade. O vínculo foi renovado posteriormente.

O lateral-direito disputou 111 jogos pelo Cruzeiro, marcou sete gols e deu 15 assistências. No ano passado, passou por sua melhor fase e foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para a Seleção Brasileira, em agosto.

continua após a publicidade

Dono da SAF do Cruzeiro faz cobrança aos jogadores na Toca da Raposa

Pedro Lourenço (na foto com Leonardo Jardim) cobrou melhor rendimento dos jogadores do Cruzeiro. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Na reapresentação dos jogadores do Cruzeiro após a eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro, nesta terça-feira (25), o dono da SAF do clube, Pedro Lourenço, esteve na Toca da Raposa e se reuniu com o grupo. O dirigente demonstrou a insatisfação com a campanha da equipe neste início de temporada e avisou que só ficará no Cruzeiro quem quiser. Mas, para sair, o jogador terá de apresentar uma boa proposta financeira.

Na programação divulgada pelo clube, haverá treino pela manhã durante toda a semana, inclusive sábado e domingo de Carnaval. O próximo jogo oficial do Cruzeiro será somente no fim de março, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Mirassol, no Mineirão.