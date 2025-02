Cruzeiro deseja pronta recuperação a ex-jogador que sofreu AVC

O Cruzeiro, em publicação nas redes sociais, nesta terça-feira (25), desejou pronta recuperação ao meia Jackson, ex-jogador do clube, que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), em Codó (MA), sua cidade natal, neste domingo (23). Jackson, de 51 anos, está internado na UTI do Hospital Macrorregional de Coroatá e, segundo familiares, está com a saúde estável.

- O Cruzeiro deseja ao Jackson, ex-atleta do clube e campeão da Copa do Brasil de 2000, muita força e uma pronta recuperação. Estamos na torcida por você – postou o clube.

Jackson disputou 94 jogos e marcou 10 gols com a camisa celeste. Ele estreou na vitória por 2 a 0 sobre a URT, em 25 de março de 2000, no Independência, pelo Campeonato Mineiro, e atuou até a temporada seguinte. Polivalente, atuou como armador, volante e até de lateral-direito. Jackson foi o camisa 10 do Cruzeiro na conquista da Copa do Brasil de 2000.

Um momento ruim, Jackson viveu nas quartas de final da Copa Libertadores de 2001, contra o Palmeiras, seu ex-clube. No dia 30 de maio, no Mineirão, ele desperdiçou a última cobrança da equipe na disputa de pênaltis que valia classificação para a semifinal. O time paulista venceu por 4 a 3.

Carreira de Jackson teve vários clubes e Seleção Brasileira

O meia Jackson teve carreira destacada no futebol, passando por clubes como Sport, Palmeiras e Internacional, além do Cruzeiro. Também defendeu a Seleção Brasileira por três partidas, em 1998, sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. Foi bicampeão pernambucano de 1997 e 1998 e campeão da Copa Libertadores de 1999 com o Palmeiras. Também teve passagens ainda por Gama, Paulista, Coritiba, Emirates Club (EAU), Ituano, Vitória, Santa Cruz, ABC e Maranhão, clube onde iniciou a carreira e a encerrou, em 2013.