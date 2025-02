Cruzeiro: Fabrício Bruno garante que grupo tem bom relacionamento

O experiente zagueiro Fabrício Bruno refuta qualquer problema de relacionamento no grupo do Cruzeiro, apesar do mau desempenho da equipe neste início de temporada. O jogador garante que nunca teve um elenco tão bom quanto o atual da Raposa. As declarações de Fabrício Bruno foram dadas após a eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro e diante de comentários de que o grupo estaria rachado.

- Vou ser muito sincero, transparente e direto como sempre fui em toda minha carreira. Talvez eu nunca tenha pego um elenco tão bom quanto esse. Em quesito de amizade, comprometimento, entrega. Conversava com o Dudu na pré-temporada, acho que é muito difícil você ser bem recebido num elenco no futebol, que tem disputa de posições muito grande. Aqui, desde o primeiro dia, fomos muito bem recebidos. É uma equipe que se dá super bem no dia a dia, o clima é muito leve. Se o clima é bom assim, imagina ganhando – afirmou Fabrício Bruno, após a derrota para o América, na disputa de pênaltis, no Independência.

Fabrício Bruno garante que não houve qualquer atrito entre os jogadores, como chegou a ser falado nas redes sociais:

- Se a gente for dar ideia para tudo que falam fora, estamos f.... Sou muito sincero: se tivesse acontecendo algo, falaria. Cheguei aqui há dois meses e nunca passei por problema nenhum ou vi problema nenhum aqui dentro. Temos que parar de dar ideia ao que é falado fora e, talvez, viver um pouco mais do que é vivido aqui dentro – disse.

Fabrício Bruno afirma que possível saída de Matheus Pereira não atrapalhou equipe

Matheus Pereira quase trocou o Cruzeiro pelo Zenit, na semana passada. (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

O zagueiro celeste foi específico em relação ao meia Matheus Pereira e a possível saída para o Zenit, da Rússia, na semana passada:

- Já estive nessa situação que ele se colocou, de ter a oportunidade de se transferir, mas acabar não indo. É um processo natural do futebol… É um cara que o grupo todo gosta, confiamos muito nele. Esperamos que no decorrer da temporada ele nos ajude – afirmou Fabrício Bruno.

Os jogadores voltam aos treinos na Toca da Raposa nesta terça-feira (25), e o técnico Leonardo Jardim terá cinco semanas para preparar a equipe para o Campeonato Brasileiro. A estreia será contra o Mirassol, no Mineirão, nos dias 29 e 30 de março. Nesse período, o time pode fazer alguns jogos-treinos ou amistosos.