Cruzeiro se manifesta sobre protestos violentos de torcedores

A eliminação do Cruzeiro na semifinal do Campeonato Mineiro para o América, no sábado (22), provocou a ira de torcedores cruzeirenses, com protestos violentos nas redes sociais. Na manhã desta segunda-feira (24), circulou fotos de três manequins com a camisa dos laterais William e Marlon e do meia Matheus Pereira pendurados em um viaduto de Belo Horizonte – posteriormente, o post foi excluído da rede X.

Protesto de torcedores do Cruzeiro contra Willliam, Marlon e Mahteus Pereira (Reprodução redes sociais)

Em seguida, o Cruzeiro divulgou nota oficial repudiando as manifestações contra os jogadores e citando também as ofensas ao goleiro do América, Matheus Mendes, publicadas ainda no sábado (22).

Na disputa de pênaltis em que o Cruzeiro foi derrotado por 4 a 2 pelo América, os laterais William e Marlon desperdiçaram as cobranças, e o goleiro Matheus Mendes, que defendeu a cobrança do lateral-direito cruzeirense, saiu comemorando com dancinhas provocativas. A revolta do torcedor celeste em relação à Matheus Pereira é por causa de sua manifestação da vontade de deixar o clube.

Após a partida de sábado (22), o técnico Leonardo Jardim revelou que vai usar o período de cinco semanas sem jogo para recuperar alguns jogadores que não vem rendendo bem e chegou a citar os nomes de William e Marlon.

Leia o comunicado oficial do Cruzeiro:

O Cruzeiro repudia veementemente e lamenta episódios de ataque às vidas de alguns de seus atletas, ocorridos na última noite. O clube acionou as forças de segurança para que todas as providências sejam tomadas a respeito desse assunto.

O Cruzeiro condena também os atos de ameaças ao goleiro Matheus Mendes, do América, ocorridos após o confronto desse fim de semana.

Episódios como esses só escancaram o quanto precisamos evoluir enquanto sociedade. O clube entende e acata as cobranças e críticas, mas que elas possam permanecer no âmbito esportivo e jamais sejam ataques, ameaças ou ofensas independentemente da equipe ou clube.