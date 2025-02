Cruzeiro: técnico quer recuperar jogadores em período sem jogos

C om a eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro somente volta a campo para uma partida oficial na estreia do Brasileiro, dia 29 ou 30 de março, contra o Mirassol, no Mineirão. O técnico Leonardo Jardim vai aproveitar esse longo período de treinamento para recuperar o futebol de alguns jogadores, que não vêm rendendo bem nesse início de temporada.

- Com certeza que temos que resgatar alguns jogadores. Alguns ganharam títulos no passado e em outros anos não tiveram sua melhor performance, mas nós os compramos porque têm talentos. Acredito que vamos conseguir aumentar seu rendimento com o nível de trabalho e de exigência que queremos para que esses jogadores no auxiliem. Alguns não estão na sua melhor condição – avaliou o treinador, após a partida com o América, neste sábado (22).

É nítido que os laterais William e Marlon não repetem as boas atuações de 2024 e que reforços como Gabigol e Dudu ainda não produziram o que se esperava deles. Leonardo Jardim avaliou a situação dos laterais:

- Esses jogadores, principalmente o William que tem jogado sempre, e o Marlon têm confiança da equipe técnica. Agora é trabalhar para eles desenvolverem o melhor futebol, o que mostraram no passado. No futebol, tem que mostrar diariamente – disse o técnico.

Leonardo Jardim já avisou aos jogadores do Cruzeiro que rendimento precisa melhorar

E o treinador já demonstrou aos jogadores a insatisfação com o rendimento da equipe nesses três jogos que comandou o Cruzeiro: a derrota por 2 a 1 para o Democrata-GV, na última rodada da primeira fase, e os dois empates por 1 a 1 com o América na semifinal:

- Sou muito frontal e falei com os jogadores. Temos que, em termos de performance esportiva, passar para outro nível, trabalhar mais, corrigir alguns erros… Sofremos gols em quase todos os jogos. Temos muito a trabalhar para desenvolver e chegar ao patamar que todos queremos – avisou Leonardo Jardim.

Para Leonardo Jardim, no jogo com o América, sábado (22), o resultado poderia ter sido outro se o rendimento de alguns jogadores tivesse sido melhor:

- Acredito que jogadores aqui com a mesma situação poderiam ter finalizado melhor. Temos jogadores que estão em subrendimento, que podem fazer melhor. Com essa parada (nos jogos), eles podem evoluir – acredita o treinador cruzeirense.