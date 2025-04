VAR concorda com expulsão de zagueiro do Cruzeiro

A polêmica expulsão do zagueiro do Cruzeiro, Jonathan Jesus, na derrota para o Internacional por 3 a 0, domingo (6), no Beira-Rio, pelo Brasileirão, teve a concordância da árbitra de vídeo Daiane Muniz. No áudio divulgado pela CBF, ela afirma categoricamente: “Cartão vermelho muito bem aplicado”. Veja aqui a análise do VAR.

O lance ocorreu aos 20 minutos do primeiro tempo, numa disputa de bola na meia-lua, entre o zagueiro cruzeirense, o lateral-esquerdo Kaiki e o atacante Wesley, do Internacional. Com um jogador a mais no restante da partida, o Colorado não teve dificuldade de construir o placar de 3 a 0.

- Eu consigo, claramente, ver um contato imprudente do jogador 34. É ele o jogador faltoso. (…) Eu tenho o outro defensor, mas ele está atrás da linha da bola e não tem condições de disputar a bola com o atacante, que tem proximidade, domínio, distância curta à meta e só o goleiro na sua frente – afirma Daiane Muniz.

A expulsão do zagueiro provocou muita indignação na diretoria do Cruzeiro. Os jogadores e o técnico Leonardo Jardim, em protesto, não deram entrevista após a partida. Quem falou foi o dono da SAF, Pedro Lourenço, que pediu a profissionalização da arbitragem brasileira. O clube também divulgou uma nota, em que fala de arrogância e incapacidade da arbitragem brasileira.

Comentaristas de arbitragem divergem sobre expulsão de zagueiro do Cruzeiro

A decisão da arbitragem, no entanto, divulgou a opinião de ex-árbitros. Enquanto para Paulo César de Oliveira, comentarista da “Globo”, não houve sequer falta no lance, o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon, analista da “ESPN”, concordou com a expulsão do zagueiro do Cruzeiro.

- Esse é o lance mais difícil da rodada, lance dificílimo. O Wesley tinha direção, estava um passo fora da grande área e havia ausência de defensores, porque o Kaiki dá o bote e fica para trás. Ele tinha distância, domínio e direção, além de haver ausência de defensores. O Jonathan Jesus acaba deslocando e desequilibrando o Wesley, então era uma chance clara de gol e caracterizaria o cartão vermelho. É o lance de uma imensa dificuldade, mas na minha opinião o Marcelo de Lima Henrique acertou – analisou o gaúcho Carlos Eugênio Simon.