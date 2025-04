Dono da SAF do Cruzeiro pede profissionalização da arbitragem

O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, reclamou muito da atuação da arbitragem na derrota por 3 a 0 para o Internacional, neste domingo (6), no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O dirigente foi o único a dar entrevista após a partida, pediu a profissionalização dos árbitros e também reconheceu que a Raposa precisa melhorar o rendimento nesta temporada.

- Difícil falar nesse momento. Estou profundamente chateado com o que aconteceu no lance da expulsão do nosso jogador. Nem falta foi. Lamentável que ainda aconteçam essas coisas no futebol. Deixa a gente muito chateado e contrariado – afirmou o dirigente.

A principal reclamação de Pedro Lourenço é quanto à atuação do VAR, que, no jogo, foi comandado por Daiane Muniz, e não teria interferido no lance da expulsão do zagueiro Jonathan Jesus, aos 20 minutos do primeiro tempo.

- Se tem o VAR, que custa muito dinheiro, tem tecnologia, não sei porque não usar – questionou o dirigente.

Nesta segunda-feira (7), o Cruzeiro vai enviar ofício à CBF para reclamar da arbitragem no jogo contra o Internacional.

- A gente trabalha a semana toda e chega aqui e encontra isso aí. Nossa equipe está num momento com dificuldades, mas ter jogador expulso dessa forma atrapalha. Com um minuto de jogo, já teve jogador nosso pressionado. Espero que as autoridades tomem as providências cabíveis. O futebol tem de ser algo limpo, transparente – afirmou.

Pedro Lourenço fez questão de ressaltar que não está tentando desviar a atenção do momento ruim da equipe com essa reclamação contra a arbitragem:

- São duas coisas diferentes. O time tem que melhorar, mas não vamos admitir o que está acontecendo com o Cruzeiro. O Internacional não tem nada a ver com isso. Tratou a gente superbem e jogou um futebol bacana, poderia ter ganho de três, quatro, sem esse lance – disse.

Dono da SAF do Cruzeiro pede a profissionalização da arbitragem no futebol brasileiro

- Acho que passou da hora de profissionalizar os árbitros, para exigir e cobrar deles à altura. Erros podem acontecer, mas como o de hoje é inadmissível – apontou o dirigente.

O dono da SAF do Cruzeiro, quando questionado, pediu a união dos clubes para melhorar a arbitragem brasileira:

- Temos de nos unir e cobrar atitude das autoridades, para que olhem com mais carinho para a questão. O Cruzeiro não vai se calar e quer tratamento igual. Quase todo jogo a gente é prejudicado pelo VAR.