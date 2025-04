Cruzeiro: Gabigol busca ser o maior artilheiro da Copa do Brasil

O atacante Gabigol, do Cruzeiro, terá um desafio à parte na Copa do Brasil deste ano: tornar-se o maior artilheiro da história da competição. A Raposa estreia na edição de 2025 nesta quinta-feira (1º), contra o Vila Nova-GO, no Mineirão, às 21h30 – por ter ficado em nono lugar no Campeonato Brasileiro do ano passado, a equipe entrou direto na terceira fase.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Em 11 participações em Copas do Brasil, defendendo Santos e Flamengo, Gabigol marcou 32 gols e está na terceira posição na lista dos maiores artilheiros do torneio, atrás de Fred, com 37 gols, e Romário, com 36. O atacante, que está na reserva da equipe do técnico Leonardo Jardim, terá de marcar, pelo menos, cinco gols para se igualar ao ex-jogador de Cruzeiro e Fluminense.

Na temporada pelo Cruzeiro, Gabigol já marcou oito gols (cinco pelo Campeonato Mineiro, um pelo Brasileiro, um pela Copa Sul-Americana e um em amistoso) em 17 partidas. Mas o atacante não marca desde que perdeu a condição de titular, no jogo contra o São Paulo, dia 13, pela terceira rodada do Brasileirão. O último gol foi, de pênalti, na derrota para o Mushuc Runa, do Equador, no Mineirão, pela Sul-Americana, dia 9.

continua após a publicidade

Na Copa do Brasil, Gabigol marcou 19 gols com a camisa do Santos, de 2013 a 2018, e 13 pelo Flamengo, desde 2019. Os últimos gols do atacante foram decisivos: na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, na primeira partida da final do ano passado, em 3 de novembro, no Maracanã. Essa foi a segunda conquista da Copa do Brasil de Gabigol, ambas pelo rubro-negro carioca.

➡️Cruzeiro x Vila Nova-GO: onde assistir, horário e prováveis escalações

Gabigol também foi artilheiro da Copa do Brasil em duas edições. Em 2014, marcou seis gols e dividiu o posto com Bill, do Ceará, e Léo Gamalho, do Santa Cruz. No ano passado, também pelo Santos, foram oito gols e liderança isolada da artilharia.

continua após a publicidade

Veja o desempenho de Gabigol, do Cruzeiro, em Copas do Brasil: