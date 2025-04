Cruzeiro afasta Dudu dos treinos e deve definir futuro do atacante nesta semana; veja cenário

A diretoria do Cruzeiro optou por afastar Dudu dos treinamentos da equipe por período indeterminado. O atacante, que chegou ao clube no início da temporada, enfrenta problemas de relacionamento com a comissão técnica e deve ter seu futuro definido nos próximos dias.

As partes irão se reunir para resolver as pendências contratuais e buscar uma solução. A tendência, por sua vez, é que Dudu deixe o Cruzeiro menos de seis meses após ser apresentado oficialmente.

A relação entre Dudu e comissão técnica desmoronou depois da derrota fora de casa contra o Palistino, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Desde então, o jogador saiu da rotação e nem sequer foi relacionado para o duelo como Vasco, pelo Brasileirão.

- O motivo da suspensão era um motivo interno, e todos estavam a par da situação, direção, jogadores, comissão técnica. Todos estão a par da situação - disse o técnico Leonardo Jardim, após a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco.

O atacante também segue fora para a partida desta quinta-feira (1º), quando a Raposa enfrenta o Vila Nova, no Mineirão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Em 17 jogos no ano, Dudu anotou apenas dois gols.

Irritado com as escolhas do técnico Leonardo Jardim, ele questionou a reserva e afirmou não entender os motivos para não ter uma vaga no setor ofensivo.

- No meu modo de ver, estava vindo numa sequência boa. Não sei por que o treinador optou por me tirar do time - questionou o jogador.

Atacante Dudu, do Cruzeiro (Foto: Caique Coufal/Cruzeiro)

Dono da SAF do Cruzeiro indica saida de Dudu

Em interação com torcedores no Parque Sabiá, Pedro Lourenço, proprietário da SAF do Cruzeiro, indicou com a mão que Dudu deixaria o clube ao ser questionados pelos cruzeirenses.

Dono de um dos maiores salários do elenco, Dudu chegou ao clube mineiro sem custos e assinou contrato válido até dezembro de 2027. Após deixar a Toca da Raposa, o atleta acumulou passagens por Dínamo de Kiev, da Ucrânia, Grêmio e Palmeiras, além de um empréstimo para o Al Duhail, do Catar.