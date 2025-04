Qual o peso de Dudu nas finanças do Cruzeiro? Veja valores

O futuro de Dudu no Cruzeiro está indefinido. O atacante foi liberado dos treinamentos desta semana e não será relacionado para a partida contra o Vila Nova, pela terceira fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira. Uma reunião entre diretoria e estafe do jogador deve definir os próximos passos, mas uma coisa é certa: a situação pesa no bolso do clube.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🧾 Salário milionário e impacto direto na folha

Contratado sem custos de transferência após deixar o Palmeiras, Dudu chegou ao Cruzeiro no início de 2025 com status de estrela. O contrato, válido até dezembro de 2027, prevê um salário de R$ 1,7 milhão por mês. O valor coloca o atacante como um dos atletas mais bem pagos do elenco — e também um dos que mais consome recursos do departamento de futebol.

💸 Salário mensal: R$ 1,7 milhão

💸 Salário anual: R$ 20,4 milhões

💸 Valores totais até o fim de 2027: R$ 54 milhões

Com a folha atual ultrapassando os R$ 20 milhões mensais, o salário de Dudu representa cerca de 8,5% do total. Em 2024, o Cruzeiro registrou uma despesa de R$ 200,3 milhões com o futebol, o que dá uma média mensal de R$ 16 milhões — número que cresceu em 2025.

🔄 Rescisão custaria fortuna à Raposa

A diretoria estuda possibilidades para resolver a situação sem agravar ainda mais o caixa do clube. Caso opte pela rescisão unilateral, o Cruzeiro poderá ter que arcar com todos os salários até o fim do vínculo, o que significaria uma despesa imediata de R$ 54 milhões. O jogador não está disposto a abrir mão do valor contratual, o que trava a negociação.

⚠️ Reforço que virou dor de cabeça

A crise entre clube e jogador começou após a derrota para o Palestino, pela Sul-Americana, quando Dudu reclamou publicamente da reserva. Desde então, a relação com o técnico Leonardo Jardim se deteriorou, culminando na ausência nos treinos desta semana.

Enquanto o clube busca alternativas, a pressão da torcida e o peso no orçamento tornam o caso Dudu um dos maiores desafios da SAF cruzeirense nesta temporada.

