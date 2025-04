Cruzeiro x Vila Nova-GO: onde assistir, horário e prováveis escalações

Cruzeiro x Vila Nova-GO CRU VIL 3ª fase Copa do Brasil Data e Hora Quinta-feira, 1º de maio de 2025, 21h30 Local Mineirão, Belo Horizonte Árbitro Raphael Claus Assistentes Daniel Luís Marques e Luiz Alberto Andrini Nogueira Var Márcio Henrique de Gois Onde assistir Sportv e Premiere

Cruzeiro e Vila Nova-GO se enfrentam nesta quinta-feira (1º), às 21h30, no Mineirão, no jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida de volta será no dia 22, no Serra Dourada, em Goiânia. Em caso de igualdade após os dois jogos, a definição do classificado para as oitavas de final será na disputa de pênaltis. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.

O Cruzeiro é o maior ganhador da Copa do Brasil, com seis títulos: 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018. A Raposa estreia na edição deste ano nesta fase por ter ficado em nono lugar no Campeonato Brasileiro do ano passado. A equipe do técnico Leonardo Jardim vem de vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, domingo (27), em Uberlândia, e está em quarto lugar no Brasileirão, com 10 pontos em seis rodadas.

Cruzeiro, do atacante Wanderson, vem de vitória sobre o Vasco, pelo Brasileirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Vila Nova-GO, nas duas primeiras fases da Copa do Brasil, eliminou a Inter de Limeira nos pênaltis e goleou o Rio Branco de Venda Nova do Imigrante (ES) por 6 a 0. O Tigre, dirigido pelo técnico Rafael Lacerda, está em terceiro lugar na Série B do Brasileirão, com 10 pontos em cinco jogos e, na rodada passada, derrotou a Chapecoense por 1 a 0, em Goiânia, na sexta-feira (25).

✅ FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Vila Nova-GO

3ª fase - Jogo de ida — Copa do Brasil

📆 Data e horário: quinta-feira, 1º de maio, às 21h30;

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Sportv e Premiere

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

VILA NOVA-GO: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo, Willian Formiga, Arilson, Diego Torres, Jean Mota, Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Labandeira. Técnico: Rafael Lacerda.