Cruzeiro: Diniz assume responsabilidade pelos maus resultados

O técnico do Cruzeiro, Fernando Diniz, mais uma vez, não soube explicar a queda de rendimento da equipe sob seu comando, após a derrota por 2 a 1, de virada, para o Palmeiras, nesta quarta-feira (4), no Mineirão, pela penúltima rodada do Brasileiro. Em 14 jogos, o treinador conseguiu apenas duas vitórias

- Tenho responsabilidade grande porque sou o treinador do time. Na maioria dos jogos, o time mereceu a vitória. Hoje, fizemos um primeiro tempo abaixo. Teve um momento muito bom no segundo tempo, com uma marcação mais agressiva, o time mais agudo, com mais posse de bola – avaliou Fernando Diniz.

<strong>Matheus Pereira foi o autor do gol do Cruzeiro contra o Palmeiras no Mineirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)</strong>

Para o técnico do Cruzeiro, o erro da equipe foi recuar demais depois de Matheus Pereira ter aberto o placar no início do segundo tempo:

- O time foi para trás sem necessidade e acabamos tomando o gol numa jogada na lateral com a bola nossa. Depois, o segundo gol saiu numa falta que não era para ser marcada – opinou Fernando Diniz.

Vaga na Libertadores de 2025 está cada vez mais distante para o Cruzeiro

O técnico reconhece que fica difícil para o torcedor aceitar o que está se passando com o Cruzeiro, que terminou o turno do Brasileiro em quarto lugar e agora está fora do G8:

- É difícil falar qualquer coisa para o torcedor, que deve estar frustrado, raivoso, pelo acúmulo do que vem acontecendo e os resultados. Não adianta ficar oscilando. Hoje, cedemos campo para o Palmeiras e tomamos a virada – afirmou Fernando Diniz.

Para se classificar para a Copa Libertadores de 2025, o Cruzeiro agora não depende apenas de suas forças. Além de derrotar o Juventude, domingo (8), às 16h, em Caxias do Sul, a Raposa terá de torcer para que o Bahia não vença o rebaixado Atlético-GO, na Arena Fonte Nova, no mesmo horário.