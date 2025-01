Cruzeiro estreia na Copinha em busca do segundo título

O Cruzeiro estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira (2), enfrentando o Real Brasília, às 18h, no Estádio Municipal Prof. Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, pelo Grupo 13, com transmissão da Cazé TV. Vice-campeão do ano passado, a Raposa está com uma equipe bem renovada, com atletas nascidos de 2005 a 2008.

O técnico Luciano Dias garante que a integração do grupo está muito boa e que o Cruzeiro será bem representado na competição:

- São jogadores jovens, que vêm de outra categoria, de trabalhos diferentes. Isso exige agora outro comportamento, mas a integração está boa. Converso muito, cobro dos mais experientes para integrarem todo mundo e ter unidade forte do grupo, que a competição exige – avaliou o treinador.

Luciano Dias cobra responsabilidade de todos, mesmo dos mais novos:

- A cada partida temos de representar bem as cores do Cruzeiro e ter atitude e envolvimento com o que estamos fazendo – disse.

Se o grupo tem muitos jovens, conta também com jogadores experientes. Metade dos inscritos na Copinha estava na campanha do vice do ano passado, quando o Cruzeiro perdeu o título para o Corinthians. E quatro jogadores já atuaram pelo profissional: Jhosefer, Kaique Kenji, Tevis e Fernando.

Atacante Fernando já atuou pela equipe profissional do Cruzeiro (Foto: Reprodução X/Staff Images)

A escalação provável do Cruzeiro é: Ítalo Brito, Gustavo Henrique, Bruno Alves, Janderson e Victor Jesus; Jhosefer, Rhuan Gabriel e Gui Meira; Kaique Kenji, Tevis e Fernando.

Os outros jogos da primeira fase serão contra o Imperatriz, do Maranhão, dia 5, às 21h30, e diante do time da casa, dia 8, às 17h. Os dois primeiros colocados da chave se classificam para a segunda etapa. O Cruzeiro conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior apenas uma vez, em 2007, derrotando o São Paulo nos pênaltis.

Adversário do Cruzeiro, Real Brasília foi campeão candango sub-20 em 2024

O Real Brasília participa pela terceira vez da Copa São Paulo de Futebol Júnior e conquistou a vaga com o título candango do ano passado. Em novembro, a equipe ganhou também a Copa Brasília.

O técnico Victor Hugo, em entrevista ao “Correio Braziliense”, avaliou o desafio da equipe nesta primeira fase:

- É um time bem entrosado, com muita qualidade técnica, tanto no aspecto coletivo como individual. Trabalhamos muito a parte física dos atletas, pois a Copinha tem jogos muito próximos e exige fisicamente. Também priorizamos o nosso modelo de jogo – afirmou.

A escalação provável do Real Brasília é: Luiz Felipe, Gustavo Borges, Davi Silva, Garcia e Juan; Corazza, Adriano e PV; João Carvalho, João Victor e Arturzinho.

O árbitro do jogo será Gustavo Holanda Souza, auxiliado por Izabele de Oliveira e Rian Carlos Lopes. O VAR será comandado por Osny Antônio Silveira.