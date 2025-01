Cruzeiro recebe mensagens pelos 104 anos de história

O Cruzeiro recebeu várias mensagens nesta quinta-feira (2) pelos seus 104 anos de história. O atacante Gabigol, confirmado como o principal reforço para a temporada 2025 na virada do ano, também deixou sua mensagem de felicitação para a Raposa:

- História e tradição! Parabéns Cabuloso – postou Gabigol no X.

Também nesta quinta-feira (2), o clube confirmou que Gabigol vai usar a camisa 9 nesta temporada. O número em 2024 foi usado inicialmente pelo atacante Dinenno e depois por Kaio Jorge.

A expectativa da torcida agora é pela apresentação do jogador em grande festa no Mineirão neste sábado (4), às 12h, com abertura dos portões às 10h30. Os ingressos continuam à venda por R$ 10, e o clube tenta abrir também o setor laranja, que está em reforma nos banheiros, para receber mais torcedores.

Também poderão ser apresentados à torcida os demais reforços da temporada: os atacantes Dudu e Bolasie, o volante Christian e o meia Rodriguinho. Há ainda a possibilidade da confirmação da chegada do lateral Fágner, do meia Eduardo e do atacante Marquinhos, além da contratação de um zagueiro, conforme prometido pelo dono da SAF, Pedro Lourenço.

Ex-jogadores do Cruzeiro parabenizam o clube pelos 104 anos de fundação

Outros ex-jogadores do Cruzeiro se manifestaram nas redes sociais nesta quinta-feira (2), dando os parabéns ao clube. O meia Alex, campeão da Tríplice Coroa em 2003, postou:

- Meu eterno agradecimento ao clube e aos seus torcedores por me permitirem fazer parte um pouco dessa rica história.

O ponta-esquerda Joãozinho, campeão da Libertadores de 1976, escreveu:

- Parabéns pelos 104 anos. Obrigado, Cruzeiro, por me permitir fazer parte dessa história.

O volante Henrique, bicampeão da Copa do Brasil em 2017 e 2018, e do Brasileiro de 2013 e 2014, também parabenizou o clube:

- Parabéns, Cruzeiro, pelos 104 anos de páginas heroicas e imortais.

Rafael Sóbis, bicampeão da Copa do Brasil, deixou uma mensagem mais longa:

- Desde a primeira assinatura até o meu último dia eu tive a certeza que era a minha melhor escolha. Hoje falo com muito orgulho aos 4 cantos que eu vesti as tuas cores. Eu faria tudo de novo quantas vezes fosse necessário. Obrigado, Cruzeiro, por me fazer melhor como atleta e como pessoa. Feliz 104 anos, Cabuloso. Tua história es incomparável! Vida longa…

O clube celebra seu aniversário com a tradicional missa de ação de graças no Ginásio Dona Salomé, na sede do Barro Preto, nesta quinta-feira (2), às 19h.