Cruzeiro enfrenta o Criciúma com mais de um time de pendurados

Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 07:15 • Belo Horizonte

O Cruzeiro entra em campo neste sábado (9), às 19h (de Brasília) para enfrentar o Criciúma, no Mineirão, e o técnico Fernando Diniz conta com mais de um time de pendurados para a partida. 14 jogadores do elenco receberam dois cartões amarelos e podem ser desfalques para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians.

A lista dos pendurados começa pelo goleiro Cássio, os zagueiros Lucas Villalba e Zé Ivaldo, os laterais Marlon e Kaiki, os volantes Ramiro, Fabrizio Peralta e Walace, os meias Vitinho e Matheus Pereira, além dos atacantes Álvaro Barreal, Gabriel Veron, Kaio Jorge e Rafa Silva.

Em razão da expulsão de Rafa Silva diante do Athletico-PR, o camisa 8 deve ser o único pendurado do elenco a não estar disponível para o confronto deste sábado.

Diniz sob pressão

Escolhido pela gestão de Pedro Lourenço para comandar o time na reta final da temporada, Diniz chega até aqui com oito jogos no time celeste, com quatro empates, uma vitória e três derrotas. No Campeonato Brasileiro, o treinador ainda não sabe o que é vencer.

Desde que chegou a Belo Horizonte, no Brasileirão, Diniz empatou com o Vasco, perdeu para o Fluminense, empatou com o Bahia e saiu derrotado para o Athletico-PR e Flamengo.

Na classificação do returno do campeonato, o Cruzeiro tem desempenho de Z-4 e ocupa a 17ª colocação, com 13 jogos e 11 pontos conquistados, com duas vitórias, cinco empates e seis derrotas.

Quem está no DM do Cruzeiro?

O único atleta a integrar o departamento médico do time mineiro é Juan Dinenno. No dia 28 de agosto, o atacante sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e foi submetido a uma cirurgia, com retorno aos gramados previsto somente para 2025.

Sem grandes novidades, Diniz pode levar a campo o mesmo time que iniciou o jogo contra o Flamengo, na última quarta-feira (6).

Provável Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon ; Lucas Romero, Walace, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Kaio Jorge.